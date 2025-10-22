“ธรรมนัส” ลั่น ยุบสภาเมื่อไหร่ กล้าธรรมพร้อมเลือกตั้ง เตรียมส่งครบทั้ง 400 เขต

“ธรรมนัส” บอกหากยุบสภาเมื่อไหร่ พรรคกล้าธรรมพร้อมเลือกตั้ง และจะส่งผู้สมัคร สส.ครบทั้ง 400 เขต ปัดให้ความเห็น “อิ๊งค์” ลาออก หน.เพื่อไทย บอกอย่าไปยุ่งพรรคอื่น
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 22 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม (กธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ระบุว่า ไทม์ไลน์ของการยุบสภาอาจเร็วขึ้นกว่าเดิม มองเรื่องนี้อย่างไร ว่า ไม่มั่นใจความหมายที่นายกฯ พูด แต่เราเป็นนักการเมืองเราพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้ง ย้ำว่า พร้อม 100 เปอร์เซ็นต์
ผู้สื่อข่าวถามถึงข้อสังเกตว่า หากมีการยุบสภาเร็วขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเพื่อเลี่ยงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎร ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ต้องฟังนายกฯ เป็นหลัก ไปตอบแทนไม่ได้
เมื่อถามว่า มองอย่างไรที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ทราบข่าว แต่ไม่ทราบสาระสำคัญ ส่วนเราดูแลพรรคเราให้ดี อย่าไปยุ่งพรรคอื่น
เมื่อถามว่า หากมีการยุบสภาเร็วขึ้นจะเกิดความได้เปรียบกับพรรคกล้าธรรมมากขึ้นหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เรื่องความพร้อมเราพร้อมเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง ซึ่งมีตัวแทนแต่ละจังหวัดแต่ละเขตครบ และพร้อมส่งผู้สมัครทั้ง 400 เขต