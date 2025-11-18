ภท.ย้อนเกล็ดพท.ปมสส.ร่วมโต๊ะกินข้าวพรรค ถามสมัยเป็นรบ.ใช้วิธีเดียวกันหรือไม่ หลังงูเห่าสวนมติ

"แนน บุณย์ธิดา" โต้ พท. ปมภาพ สส.ร่วมโต๊ะกินข้าวกับภท. ย้อนถามสมัยเป็นรัฐบาลใช้วิธีเดียวกันหรือไม่ หลังเคยมี "งูเห่า" โหวตสวนมติพรรค
วันที่ (18 พ.ย.2568) นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวพาดพิงพรรคภูมิใจไทย กรณีมีภาพ สส.ของพรรคมาร่วมโต๊ะกินข้าวกับพรรคภูมิใจไทยว่า เป็นกระบวนการปกติหรือไม่
โดยโฆษกพรรคภูมิใจไทย ได้ตั้งคำถามย้อนกลับไปยังพรรคเพื่อไทยว่า ในช่วงเวลาที่ภูมิใจไทยเป็นฝ่ายค้าน มีสมาชิกพรรคถูกสอบกรณีโหวตสวนมติพรรคยกมือสนับสนุนรัฐบาล ก็ใช้วิธีการดำเนินการ หรือวิธีการเป็นปกติแบบเดียวกับที่พรรคภูมิใจไทยกำลังถูกตั้งคำถามอยู่ในขณะนี้หรือไม่