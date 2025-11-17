กมธ.วุฒิฯ จ่อจัดสัมมนา MOU 43-44 มองไทยคงเป็นพระเอก รบ.มาถูกทางพา AOT สังเกตการณ์

ปธ.กมธ. MOU 43-44 วุฒิฯ เตรียมจัดเวทีสัมมนา MOU เริ่มเลยเร็วสุดเดือนนี้! คุย “ภราดร” แล้ว เตรียมใช้สถานศึกษา-ศาลากลาง จว.ชายแดน ก่อน มองสถานการณ์ล่าสุด เชื่อไทยยังเป็น “พระเอก” ในสายตาโลก ฉะ “เขมร” ดิ้นรนตีข้อมูลเชิงลบ เชื่อ รบ.มาถูกทางพา AOT สังเกตการณ์
วันนี้ (17 พ.ย.) นายนพดล อินนา สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ประธานคณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 2543 และ MOU 2544 เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา วุฒิสภา กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดเวทีทำความเข้าใจกับประชาชนถึงการยกเลิก MOU ว่า หลังจากที่ได้พูดคุยกับ นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว ท่านได้ประสานมา มีเรื่องการเตรียมความพร้อมจัดสัมมนาข้อดีข้อเสียของ MOU 2543-2544 ที่จังหวัดต่างๆ ตามแนวชายแดน เพราะได้รับผลกระทบ ซึ่งตนก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะตอนที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตนได้อภิปรายว่าหากจะทำประชามติ คงต้องให้ความรู้กับประชาชน กมธ.รู้อะไร ประชาชนควรรู้สิ่งนั้นด้วย เราจึงวางแผนว่าจะต้องจัดสัมมนาเป็นการเร่งด่วน ซึ่งจะใช้สถานที่ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาในจังหวัดนั้นๆ หรือศาลากลางที่สามารถบรรจุคนได้จำนวนมาก
ส่วนวางกรอบเวลาไว้เมื่อไหร่ และจังหวัดใดก่อน นายนพดล กล่าวว่า เร็วที่สุด ถ้าสถานที่พร้อม เราก็พร้อมอยู่แล้ว เพราะข้อมูลที่เรามีอยู่ในขณะนี้เพียงพอที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจ คาดว่าน่าเริ่มเดือนนี้ได้ทันที หรือไม่ก็ต้นเดือนหน้า ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานไปยังจังหวัดที่ติดกับชายแดน
นายนพดล กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการพูดคุยกับ กมธ. ฟังสภาผู้แทนราษฎร คาดว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีน่าจะประสานงานกันอยู่แล้ว ส่วนฝั่ง สว.เราคงเชิญ บุคคลสองฝ่ายมาพูดคุยกันด้วยเหตุและผลที่มีอยู่
นายนพดล ยังกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ล่าสุด ว่า ณ ขณะนี้เป็นการชิงความได้เปรียบต่อการหาพันธมิตรในเวทีโลก ตนยังคิดในแง่บวกว่า ในสายตาของนานาชาติ ประเทศไทยเราเป็นพระเอก จากที่ได้สำรวจในเวทีประชุมสหภาพรัฐสภาโลก การที่กัมพูชาพยายามที่จะดิ้นรนในการให้ข้อมูลเชิงลบกับประเทศไทยในหลายด้าน เลยต้องพยายามตีตื้นขึ้นมา แต่ไม่ใช่ง่าย การทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน เป็นเรื่องยาก ดังนั้น ตนมองว่า การที่ประเทศไทยพยายามเอาผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวอาเซียน หรือ AOT เข้ามาตรวจสอบ ถือเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะจะทำให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกระจายไปยังเวทีโลกได้