"ภราดร" เผยเดินหน้าจัดดีเบต MOU 43-44 ิ้างเป็นเรื่องใหญ่ ไม่ใช้อำนาจ ครม.ทันที ต้องฟังประชาชนก่อน

"ภราดร" เผย เดินหน้าเปิดเวทีดีเบต ยกเลิก MOU 43-44 อ้างเป็นเรื่องใหญ่ ไม่ใช้อำนาจ ครม.ทันที ต้องฟังความเห็นประชาชน แม้ "ภูมิใจไทย" ประกาศจุดยืนชัด แต่รัฐบาลใหญ่กว่าพรรคต้องฟังคนอื่น เมินเขมรยื่นศาลโลก ไทยไม่ได้อยู่ในกระบวนการ
วันนี้ (17 พ.ย 68) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าในการทำประชามติในการยกเลิก MOU 43 - 44 จะทำมติพร้อมกับการเลือกตั้ง สส.หรือไม่ ว่า นายกรัฐมนตรีได้พูดชัดเจน ว่าต้องรอฟังความเห็น ของ สส.และ สว.ก่อน โดยในเบื้องต้นเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย มอบหมายให้ตนไปพูดคุยกับคณะกรรมาธิการเดินหน้าศึกษายกเลิก MOU 2543-2544 ทั้ง 2 สภา เพื่อให้ไปเดินหน้าเปิดเวที ให้ความรู้แก่ประชาชนและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยจะเชิญทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยกับการยกเลิกและไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกไปดีเบตกัน ในเวทีต่างๆ โดยเฉพาะเวทีในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบชายแดน ทั้ง 7 จังหวัด รวมถึงเปิดเวทีดีเบตในภาคอื่นๆ ด้วย ซึ่งตนได้พูดคุย กับ นายนพดล อินนา ประธานคณะกรรมาธิการวุฒิ พิจารณายกเลิก สภาเดินหน้าศึกษายกเลิก MOU 2543-2544 เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา ซึ่งก็ไม่ขัดข้องที่จะทำเวทีดีเบต และในส่วนของค่าใช้จ่ายรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการสนับสนุน
เมื่อถามถึงกรณีที่มีการถูกตั้งคำถามว่าทำไมรัฐบาลไม่ใช้มติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.เพื่อยกเลิก นายภราดร กล่าวว่า เป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ ซึ่งการจะมีส่วนร่วมได้นั้นประชาชน ต้องทราบข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ แบบไหน
เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้ ครม.มีมติ เกี่ยวกับเรื่อง MOU ก็ไม่ได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม นายภราดร ระบุว่า MOU ฉบับนี้เกิดขึ้นในสมัย พ.ศ. 2543 และ 2544
เมื่อถามว่า ที่ผ่านมานายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเคยระบุว่าไม่เห็นด้วยกับ MOU 43 และ 44 ทำไมไม่ใช้มติ ครม.ในการยกเลิกเลย นายภราดร ย้ำว่า เป็นเรื่องใหญ่ ที่ต้องรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน โดยส่วนตัวของพรรคภูมิใจไทย แสดงจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยมานานแล้วว่าเห็นไปในทิศทางไหน แต่เมื่อมาเป็นรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลใหญ่กว่าพรรค ก็จำเป็นที่จะต้องรับฟัง ความเห็นของคนอื่นด้วย
เมื่อถามว่าจะทันต่อการพิจารณาของศาลโลก ที่ทางกัมพูชายื่นไว้หรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า ในส่วนของศาลโลกเราไม่ได้อยู่ในกระบวนการ ดังนั้นจะขึ้นศาลโลกฝ่ายเดียวไม่ได้