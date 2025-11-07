“ดร.หญิง” จวกรัฐบาลขู่ยุบสภาหวังตีตกร่างแก้ รธน.ย้ำ เพื่อไทยฝ่ายค้านตัวจริงไม่ใช่ฝ่ายค้ำ จ่อเปิดซักฟอกปมฮั้ว สว.- เขากระโดง-สแกมเมอร์

“ลิณธิภรณ์” ชี้ รัฐบาลภูมิใจไทยส่งสัญญาณยุบสภา หวังตีตกร่างแก้ รธน. ระบุ พฤติกรรมไม่เข้าประชุม กมธ.สะท้อนความไม่จริงใจ พร้อมย้ำเพื่อไทยคือฝ่ายค้านตัวจริง ไม่ใช่ฝ่ายค้ำ เตรียมยื่นซักฟอกรัฐบาล ปมฮั้ว สว.-เขากระโดง-สแกมเมอร์
วันนี้ (7 พ.ย.) ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีต สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงท่าทีของรัฐมนตรีในรัฐบาลอนุทินต่อการยุบสภาจะส่งผลให้การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ยังไม่แล้วเสร็จจะตกไป ไม่ว่าจะเป็น นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี และ นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดร.ลิณธิภรณ์ กล่าวว่า วันนี้รัฐบาลพรรคภูมิใจไทย ได้อาศัยเสียงของพรรคประชาชนมาตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย ใช้ MoA ตะแบงสร้างความชอบธรรม โดยมีเงื่อนไข สำคัญคือแก้รัฐธรรมนูญ 2560 แต่พอถึงเวลาจะซักฟอก กลับพูดจาขาดความรับชอบ ส่งสัญญาณยุบสภาฯ ล้มเลิกแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ให้สำเร็จ ตามสัญญาที่มีต่อพี่น้องประชาชนคนไทย
ดร.ลิณธิภรณ์ กล่าวต่อว่า ที่สำคัญในชั้นกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญล่าสุดปรากฏข้อเท็จจริงว่า รัฐมนตรีและ สส. ฝ่ายรัฐบาลกลับไม่มาประชุม จนองค์ประชุมมีแต่ฝ่ายค้าน ทั้งหมดสะท้อนความไม่จริงใจของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยต่อการแก้รัฐธรรมนูญ ชัดเจนต่อสายตาประชาชน
ดร.ลิณธิภรณ์ กล่าวต่อว่า พรรคเพื่อไทยประกาศเดินหน้ายื่นญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นไปตามหลักการของรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย ถือเป็นสิทธิของฝ่ายค้านโดยชอบธรรมในการตรวจสอบรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ต้องตอบข้อซักถาม ทั้งคดีการทุจริตฮั้ว สว. คดีเขากระโดง การเมินเฉยต่อแก๊งสแกมเมอร์ ที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนหลายหมื่นล้านบาท การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงอย่างไม่เป็นธรรม และการจัดซื้อจัดจ้างอีกหลายโครงการที่ประชาชนสนใจ
ดร.ลิณธิภรณ์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา แม้ในสมัยรัฐบาลนายกฯ แพทองธาร ชินวัตร พรรคเพื่อไทย ได้เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อเปิดทางให้มี ส.ส.ร. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ก็ถูกสกัดกั้นโดยการวอล์กเอาต์ของ สส. พรรคภูมิใจไทย และ สว. วันนี้ประชาชนจึงตาสว่างแล้ว ชัดเจนว่า พรรคภูมิใจไทยไม่เคยเห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญปี 2560 พอมาวันนี้กลับพูดว่ารัฐบาลจะผลักดันให้แก้ได้ พ่วงด้วยบัตรลงคะแนน 4 ใบในวันเลือกตั้ง ทั้งบัตรเลือก สส.แบบแบ่งเขต, บัตรเลือก สส.แบบบัญชีรายชื่อ, บัตรลงประชามติรัฐธรรมนูญ และบัตรลงประชามติ MOU ไทย-กัมพูชา ที่มีต่อคำถามและความไม่ชัดเจนให้สังคม
“นี่คือ เกมการเมืองที่รัฐบาลวางไว้แต่แรก พรรคประชาชนเสียค่าโง่เทเสียงไปค้ำรัฐบาล แต่ไม่เคยคิดแก้รัฐธรรมนูญให้สำเร็จแต่แรก มัวยื้อเวลาสร้างผลประโยชน์ทางการเมือง ปูทางเลือกตั้งอย่างเดียว ดังนั้น วันนี้ฝ่ายค้านอย่างพรรคเพื่อไทยจะเดินหน้ายื่นซักฟอกรัฐบาลเสียงข้างน้อย ตรวจสอบทุกเรื่องที่กระทบประชาชน เพราะเราเป็นฝ่ายค้านจริง ไม่ใช่ฝ่ายค้านค้ำอำนาจ” ดร.ลิณธิภรณ์ กล่าว