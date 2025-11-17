“ไทย–จีน ครอบครัวเดียวกัน” ส.ผู้สื่อข่าวไทย–จีน นำผู้บริหารรุ่นใหม่เยือนหางโจว

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย–จีน นำคณะผู้บริหารรุ่นใหม่เยือนหางโจว เสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ–อุตสาหกรรม พร้อมเปิดวงหารือเชิงลึกด้านเทคโนโลยีและโอกาสการลงทุนระหว่างสองประเทศ ผู้ประกอบการจีนย้ำ “ไทย–จีน คือครอบครัวเดียวกัน” เดินหน้าขยายเครือข่ายธุรกิจในภูมิภาค
เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2568 สมาคมผู้สื่อข่าวไทย–จีน นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารด้านยุทธศาสตร์ไทย–จีน รุ่นที่ 2 เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่หางโจว, มณฑลเจ้อเจียง ระหว่างวันที่ 15–20 พ.ย. 2568 เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศ โดยคณะผู้แทนได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากฝ่ายจีน พร้อมหารือประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการค้า การลงทุน และการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน
นายชิบ จิตนิยม สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา และเลขาธิการสมาคมผู้สื่อข่าวไทย–จีน กล่าวว่า การเดินทางเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีนัยสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทย–จีน หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนอย่างเป็นทางการในวาระครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศ
“การมาเยือนครั้งนี้เป็นนิมิตหมายสำคัญต่อความร่วมมือไทย–จีน ทั้งในระดับรัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน” นายชิบกล่าว พร้อมย้ำว่า หลักสูตร บทจ. มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริหารรุ่นใหม่ระหว่างสองประเทศ รวมถึงขยายโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ช่วงเย็นวันเดียวกัน คณะผู้แทนได้เข้าพบผู้บริหารของ บริษัท หางโจว หัว รื่อ เซิง วัสดุสะท้อนแสง จำกัด (Changzhou Hua R Sheng Reflective Material Co., Ltd.) ผู้ผลิตวัสดุสะท้อนแสงชั้นนำของจีน ซึ่งให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง พร้อมกล่าวย้ำถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดว่าไทย–จีน ใช่อื่นไกล คือครอบครัวเดียวกัน
Mr. Zhang Song ผู้บริหารของบริษัท เปิดเผยว่า บริษัทเดินทางมาทำธุรกิจในไทยอย่างต่อเนื่อง และยังมีการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ สะท้อนให้เห็นถึงเครือข่ายธุรกิจจีนที่เติบโตในภูมิภาค พร้อมแสดงความพร้อมที่จะขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการไทยในอนาคต โดยบริษัท หางโจว หัว รื่อ เซิงฯ ก่อตั้งในปี 2004 เป็นผู้บุกเบิกการผลิตฟิล์มสะท้อนแสงเกรดวิศวกรรมรายแรกของจีน ปัจจุบันอยู่ภายใต้เครือ SVG Optronics Co., Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (SZSE: 300331) ส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่วัสดุสำหรับป้ายจราจร ป้ายทะเบียน ผ้าสะท้อนแสง ไปจนถึงฟิล์มไมโครปริซึมความเข้มสูงพิเศษซึ่งถูกใช้ในโครงการทางหลวง รถไฟความเร็วสูง และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั่วจีน โดยบริษัทมีสิทธิบัตรมากกว่า 50 ฉบับ และเป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมวางมาตรฐานระดับชาติด้านวัสดุสะท้อนแสง ทำให้ได้รับการรับรองเป็น “องค์กรไฮเทคแห่งชาติ” และ “ศูนย์เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุสะท้อนแสงแห่งมณฑลเจียงซู”
สำหรับคณะผู้บริหารไทย–จีน รุ่นที่ 2 มีกำหนดเดินทางศึกษาดูงานในเมืองสำคัญของจีนตลอดสัปดาห์ เพื่อศึกษาเทคโนโลยี นวัตกรรม โลจิสติกส์ และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยคาดว่าความรู้ที่ได้รับจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารไทย ในยุคที่จีนมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในเศรษฐกิจโลก