“HER HYNESS” รุกคลีนบิวตี้ คว้า “หลิงหลิง” แบรนด์แอมฯ

ผู้จัดการรายวัน 360- “HER HYNESS” รุกตลาดผลิตภัณฑ์คลีนบิวตี้ เต็มสูบ ล่าสุด ส่งกันแดดใหม่ลงตลาด ดึง“หลิงหลิง – ศิริลักษณ์ คอง” แบรนด์แอมบาสเดอร์ สร้างแบรนด์ หวังดันยอดขายรวมปีนี้โต 40% ถอดสูตร 5 ปัจจัยความสำเร็จนางสาวกัญญฉัชฌ์ เลิศธนไพบูลย์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แบรนด์ HER HYNESS กล่าวว่า จากรายงานของ Euromonitor ปี 2025 ระบุว่า เทรนด์ความงามแบบ “การผ่านการทดสอบมาตรฐานคลีนิก” และ “คลีนบิวตี้” มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ คือ1. ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการผ่านการทดสอบมาตรฐานคลีนิกเพิ่มขึ้นจาก 13% ในปี 2019 เป็น 18% ในปี 2023 และให้ความสำคัญกับส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นจาก 13% ในปี 2019 เป็น 18% ในปี 20232. จำนวน40% ของผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสำคัญกับ “คลีนบิวตี้” คือเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลผิวเป็นกิจวัตร ให้ความสำคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และประสิทธิภาพการใช้มากที่สุด3. จำนวนผู้บริโภคกลุ่ม “คลีนบิวตี้” แบ่งตามประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย (59%) อินเดีย (57%) ไทย (56%) แอฟริกาใต้ (53%) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนที่สูง4. พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่ม “คลีนบิวตี้” ได้แก่ การให้ความสำคัญกับส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ การอ่านฉลาก ความมั่นใจต่อการทดสอบมาตรฐาน การเชื่อคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ การหาข้อมูลอย่างจริงจังก่อนซื้อ5. จำนวน48% ของผู้บริโภคกลุ่ม “คลีนบิวตี้” ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับพรีเมียม เช่นเดียวกับ 47% ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์พรีเมียมของแบรนด์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดีจริงพอๆ กับภาพลักษณ์บริษัทจึงมีนโยบายที่จะรุกตลาดผลิตภัณฑ์คลีนบิวตี้อย่างเต็มที่ หลังจากที่ได้ทำตลาดนี้มานานกว่า 8 ปีแล้วด้วยแบรนด์ Her Hyness และได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค โดยปีที่แล้วมียอดขายรวม 1,000 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาทำตลาดเฉพาะในไทยเท่านั้น จากผลิตกภัณฑ์กว่า 7 กลุ่ม เช่น เซรั่ม มาส์กหน้า มอยส์เจอไรเซอร์ กันแดด รวมกว่า 30 เอสเคยูล่าสุดบริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มกันแดด ซึ่งตลาดผลิตภัณฑ์กันแดดแดดเป็นตลาดที่น่าสนใจมีมูลค่าตลาดรวมมากกว่า 6.1 พันล้านบาทต่อปี เติบโตเฉลี่ย 5% ตั้งแต่ปี 2564 – 2567 โดยบริษัทชูจุดขาย Smart UV Adapt มี 2 ขนาดคือ ขนาด 30 มิลลิลิตร ราคา 1,190 บาท และขนาด 50 มิลลิลิตร ราคา 1,690 บาท จำหน่ายผ่านทาง ลาซาดา ช้อปปี้ อีฟแอนด์บอย บิวเทรี่ยม ติ๊กต๊อก วัตสัน เป็นต้น“HER HYNESS ไม่ได้แค่เปิดตัวสินค้าใหม่ แต่ด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์ Smart UV Adapt™ ซึ่งชี้ให้เห็นหัวใจสำคัญของแนวคิด ‘EMPOWER YOUR SKIN, EMBRACE THE SUN’ หรือการบูสต์กลไกการทำงานของผิวตามธรรมชาติ ให้คุณกล้าใช้ชีวิตใต้แสงแดดอย่างมั่นใจ เป็นการยกระดับนวัตกรรมคลีนบิวตี้ สกินแคร์ พร้อมทั้งต่อยอดการสื่อสารแบรนด์ด้วยการเปิดตัว ‘หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง’ ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของ HER HYNESS ที่ไม่ใช่แค่การเพิ่มสีสันให้กับแคมเปญ แต่เป็นการยกระดับการสื่อสารแบรนด์ให้ชัดเจนขึ้นในมิติที่แบรนด์ไม่เคยทำมาก่อน“แคมเปญนี้คือจุดเปลี่ยนของ HER HYNESS ในการขยับจากแบรนด์ที่เติบโตจากคุณภาพสินค้า สู่การสร้างบทสนทนากับคนยุคใหม่ในวงกว้าง ด้วยเทคโนโลยี Smart UV Adapt™ ที่พลิกบทบาทของกันแดดจากการเป็นเพียงเกราะป้องกัน สู่การเป็น “ระบบเสริมพลังให้ผิวมีภูมิคุ้มกันของตัวเอง” การได้ “หลิงหลิง – ศิริลักษณ์ คอง” ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ ซึ่งเป็นการแสดงจุดยืนของ HER HYNESS ว่าแบรนด์กำลังพูดกับผู้บริโภคที่กล้าคิด กล้าเลือก และใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจ ขยายและส่งต่อพลังนั้น ไปยังทุกคนที่พร้อมเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีที่สุด และจะเป็นการตอกย้ำความเป็นแบรนด์คลีนบิวตี้ระดับโลกจากฝีมือคนไทยของ HER HYNESS” นางสาวกัญญฉัชฌ์ กล่าวแนวทางการทำตลาดที่ประสบความสำเร็จของบริษัทคือ1บริษัท. ขับเคลื่อนแบรนด์ด้วยการวาง Brand Position ที่เอื้อต่อการเติบโตระยะยาวและระดับโลก (Think Ahead Positioning) HER HYNESS เลือกวาง Brand Position เป็น “Clinically proven clean beauty” มาตั้งแต่ก่อตั้งแบรนด์เมื่อ 8 ปีที่แล้ว จากการที่คร่ำหวอดอยู่ในอุตสาหกรรมบิวตี้ระดับโลกมาก่อนของผู้ก่อตั้ง ทำให้มองเห็นเทรนด์ความงามที่จะเติบโตในระยะยาว2. ขับเคลื่อนแบรนด์ด้วย “วิชาทำเกิน” (Beyond Standard, Build Iconic Products)แบรนด์ให้ความสำคัญกับกระบวนการวิจัยและพัฒนามากกว่าความเร็วในการออกสู่ตลาดผลิตภัณฑ์แต่ละตัวจะใช้เวลาอย่างต่ำ 12 เดือน และมีการทดสอบมากกว่า 40–50 สูตรก่อนจะสรุปออกเป็นสูตรจำหน่ายจริง3. ขับเคลื่อนแบรนด์ด้วยการสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อ (Seamless Brand Experience) ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงยอดขายจากช่องทางใดช่องทางหนึ่ง แต่ลงทุนสร้าง Brand Experience ที่สอดคล้องทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ปัจจุบันวางขายในทุกแพลตฟอร์มและร้านบิวตี้สโตร์ชั้นนำทั่วประเทศ และบริหารพอร์ตโฟลิโอ ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ให้สมดุล4. ขับเคลื่อนแบรนด์ด้วยลูกค้าตัวจริง (Fan-Driven Growth) คอนเทนต์ที่พูดถึงแบรนด์มาจากรีวิว แชท และโพสต์จากผู้ใช้จริงทั้งลูกค้าในประเทศไทยและลูกค้าต่างชาติ ซึ่งรวมถึง Influencer ระดับโลก5. ขับเคลื่อนแบรนด์ด้วยทีมงานที่มี Global Mindset (Teamwork with Global Mindset) HER HYNESS ก่อตั้งโดยทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ มีประสบการณ์การศึกษาและการทำงานในองค์กรชั้นนำระดับโลกจากต่างประเทศ ได้แก่ นางสาวกัญญฉัชฌ์ เลิศธนไพบูลย์ เคยทำงานในอุตสาหกรรมแบรนด์ความงามระดับโลก อาทิ L'Oréal และ Estée Lauderในประเทศสิงคโปร์ ไทย และจีน, นายเจฟ เลิศธนไพบูลย์ ประสบการณ์ในสายการเงินระดับโลกที่ Goldman Sachs ที่นิวยอร์ก และฮ่องกง และ นายปิยะภาพ เลิศธนไพบูลย์ กับประสบการณ์จากสถาบันการเงินชั้นนำอย่าง Merrill Lynch, Citi และ Robert Baird ที่ฮ่องกง ไต้หวัน และจีน