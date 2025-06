กลัฟเท็กซ์ ฉลอง 25 ปี ตอกย้ำนวัตกรรมความปลอดภัย พร้อมขยายสู่ความยั่งยืนระดับโลก ด้วยพันธกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ฉลองครบรอบ 25 ปีแห่งความสำเร็จในธุรกิจความปลอดภัย โดยมี นายเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยถึงจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2543 จากถุงมือผ้าธรรมดาสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมถุงมือเพื่อความปลอดภัย ที่ยึดมั่นในพันธกิจ “ทำให้คนทำงานอย่างปลอดภัย สะดวก และมีประสิทธิภาพ”นายสมศักดิ์ กล่าวว่า หนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญคือการพัฒนา แบรนด์ MICROTEX ซึ่งเป็นถุงมือถักไร้รอยต่อจากเส้นใยพิเศษที่ไม่ทิ้งฝุ่นและเศษด้าย นับเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ผสานนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งนี้ กลัฟเท็กซ์เตรียมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต พร้อมลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop เปลี่ยนรถบริษัทเป็น EV และเดินหน้าเชิงรุกขยายกลุ่ม Green Products เพื่อต่อยอดแนวคิด Circular Economy อย่างเป็นรูปธรรม“เรามุ่งมั่นเป็นมากกว่าผู้ผลิต เราคือองค์กรที่ขับเคลื่อนอนาคตของความปลอดภัยและความยั่งยืนในทุกมิติ”นายเสริมศักดิ์ กล่าวอย่างภาคภูมิใจนายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ กลัฟเท็กซ์ยังได้ก้าวสู่ระดับโลกด้วยการจับมือเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Ansell (2007), TOWA ญี่ปุ่น (2009) และ DuPont (2011) พร้อมคว้าสิทธิ์ผลิตถุงมือและปลอกแขน Kevlar อย่างเป็นทางการ จนสามารถผลิตถุงมือกันกระแทกรายแรกของโลกให้กับ HexArmor ได้สำเร็จในปี 2017 และยังได้คว้ารางวัล SEM Award ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน รวมถึงรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ในปี 2018 ซึ่งตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำด้านคุณภาพและนวัตกรรม พร้อมขยายโรงงานและออฟฟิศรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในมิติของความยั่งยืน กลัฟเท็กซ์ ก็ได้ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงอย่าง นางสาวกนกวรรณ วงศ์ชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ที่ได้นำคิด Circular Economy มาปรับใช้ในทุกมิติขององค์กร โดยกล่าวว่า บริษัทได้รับแรงบันดาลใจจากแบรนด์ระดับโลกอย่าง Patagonia และมุ่งมั่นขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2065 ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ พัฒนาทุนมนุษย์ด้วยการอบรมด้าน ESG และ Net Zero ,ปรับโครงสร้างสู่ Green Infrastructure ด้วย Solar Cell และระบบดิจิทัล และสร้างผลิตภัณฑ์รักษ์โลก (Green Products) ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่“กลัฟเท็กซ์ยังเป็นผู้ผลิตถุงมือรายแรกที่ได้รับการติดฉลาก Carbon Footprint Reduction จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) พร้อมผลักดันการรีไซเคิลถุงมือมีตำหนิกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดทั้งต้นทุนและของเสียในระบบ อีกทั้งยังผ่านมาตรฐาน SMETA ซึ่งสะท้อนความรับผิดชอบต่อแรงงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน” นางสาวกนกวรรณ กล่าวนางสาวกนกวรรณ กล่าวด้วยว่า เมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายน ที่ผ่านมา กลัฟเท็กซ์ ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน Thailand Safe@Work 2025 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งกลัฟเท็กซ์ได้รับรางวัลจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อสังคมไทยยั่งยืน” โดยมีผู้แทนภาครัฐ เอกชน และแรงงานทั่วประเทศร่วมงานนอกจากนี้ กลัฟเท็กซ์ ยังได้ทำพิธีมอบเงินและอุปกรณ์ PPE ประกอบด้วย ชุดกันไฟ 25 ชุด ถุงมือกันกระแทกแบรนด์ Stanley 25 คู่ รวมมูลค่า 250,000 บาท ให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญู โดยอุปกรณ์ต่าง ๆ เราได้มอบตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ตึก สตง.ถล่ม เพื่อดูแลในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการเข้าไปช่วยเหลือ การเก็บศพ รวมถึงการส่งมอบให้ครอบครัว ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องทำด้วยความระมัดระวังและรับผิดชอบสูงสุด รวมทั้งเน้นย้ำความสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันภัย เช่น ชุดป้องกันตัว ถุงมือ และหน้ากากอนามัย เพื่อให้บุคลากรสามารถป้องกันตัวเองจากเศษเหล็กคม ฝุ่น และอันตรายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ“บริษัทฯ ของเรายึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และพร้อมสนับสนุนภารกิจกู้ภัยด้วยความเต็มใจ เพื่อให้ทุกภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด” นางสาวกนกวรรณ กล่าว