Janice Wong ราชินีขนมหวานแห่งเอเชีย เนรมิตศิลปะรับประทานได้

โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เชิญเพสทรีเชฟผู้ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งยุค เชฟ Janice Wong (เจนิส หว่อง) ‘ราชินีขนมหวานแห่งเอเชีย’ ร่วมแสดงผลงานและรังสรรค์เมนู Iconic Afternoon Tea by Chef Janice Wong เอ็กซ์คลูซีฟในงานมหกรรมอาหารและไวน์ระดับโลก (World Gourmet Festival 2025)
เจนิส หว่อง (Janice Wong) เชฟขนมหวานชื่อดังชาวสิงคโปร์ เจ้าของรางวัล Asia's Best Pastry Chef ถึงสองปีซ้อน ที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งพาสทรีเชฟที่ดีที่สุดในเอเชีย นอกจากนี้ เธอยังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจาก 2am:Dessert Bar หนึ่งในร้านที่ขายขนมที่สวยที่สุดในสิงคโปร์ ซึ่งเธอเป็นผู้บริหาร ความโดดเด่นของเธอคือ การเนรมิตรศิลปะแห่งของหวาน และช็อกโกแลตที่รับประทานได้ มานำเสนอในรูปแบบที่ยากจะหาใครเทียบ นอกจากนี้ เธอยังต่อยอดธุรกิจและแบรนด์ช็อกโกแลต Pure Imagination ที่เน้นเรื่องความยั่งยืนอีกด้วย
ในวันเปิดตัวเมนูอาร์ฟเตอร์นูนทีเอ็กซ์คลูซีฟนี้ Janice Wong ได้มอบประสบการณ์แบบ immersive แห่งรสชาติที่ไปไกลกว่าแค่บนจาน ด้วยการเนรมิตพื้นที่ The Lobby Lounge ให้กลายเป็นผืนผ้าใบที่มีชีวิตชีวาด้วยการแสดงเพ้นต์ ‘Edible Chocolate Wall Art’ ผลงานศิลปะซิกเนเจอร์ที่สร้างสรรค์จากช็อกโกแลตแท้ ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับมิติและสีสัน พร้อมเชื้อเชิญให้ทุกคนได้ลิ้มลองรสชาติความอร่อยผ่านช็อกโกแลต Lolipop ที่ถูกจัดวางเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะชิ้นเอกนี้ ซึ่งสะท้อนถึงปรัชญาในการทำงานของเธอที่มุ่งมั่นจะทลายกำแพงระหว่างอาหาร กับศิลปะ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์แห่งรสชาติและศิลปะผ่าน Iconic Afternoon Tea by Chef Janice Wong ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน ณ The Lobby Lounge ในราคา 1,800 บาทสุทธิต่อท่าน โดยเปิดให้บริการเพียง 2 รอบต่อวัน เวลา 14:00 น. และ 15:00 น. และจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านต่อวันเท่านั้น
ชุดน้ำชานี้คือการผสานรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ระหว่างศิลปะขนมหวานของเชฟ Janice Wong และอาหารคาวรังสรรค์อย่างพิถีพิถันโดยทีมเชฟของโรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ประกอบด้วย:
เมนูของหวาน โดย เชฟ Janice Wong
FLOWER PRISM CAKE: เค้กมูสสตรอว์เบอร์รีและไลม์รูปทรงปริซึม สอดไส้พิตาชิโอกรอบ
SIAM SUNSET: นำเสนอเนื้อสัมผัสอันหลากหลายของชานมและเนยเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
COFFEE KAYA: มูสกาแฟรสเข้มข้น ตัดกับความหวานหอมของสังขยาใบเตย
LYCHEE PASSIONFLOWER: ลิ้นจี่เนื้อสัมผัสโปร่งเบา ผสานรสเปรี้ยวอมหวานของเสาวรส
CHOCOLATE CARAMEL: ช็อกโกแลตแท้ 70% จาก กาดโกโก้ และคาราเมลรสเลิศ
FLOWER MOCHI: โมจิดอกไม้สอดไส้ครีมชาเอิร์ลเกรย์และกุหลาบ
BISCUIT
เมนูอาหารคาว โดย โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
BLACK TOAST: ขนมปังแบล็กโทสต์ เสิร์ฟพร้อมเทอร์รีนไก่และเพียวเร่หัวหอมดำ
MISO EGGS TART: ทาร์ตไข่ดองโชยุและมิโสะ ท็อปด้วยคาเวียร์และไข่ปลาแซลมอน
CORN TART: ทาร์ตข้าวโพดย่างหอมหวานและมาสคาโปนชีส
SALMON: แซลมอนรมควัน เสิร์ฟคู่กับกัวคาโมเล่
SHRIMP: ใบชะพลูชุบแป้งทอดกรอบหน้ากุ้ง
พิเศษสำหรับภายในช่วง World Gourmet Festival 2025 ยังมีบูธที่นำเสนอผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Janice Wong ที่นำมาวางจำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบจำนวนจำกัด อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย ให้เหล่า Chocolate Lovers ได้ลิ้มลองและเลือกซื้อโดยไม่ต้องบินไปไกลถึงสิงคโปร์ ที่มีจำหน่ายในจำนวนจำกัดเท่านั้น ได้แก่
Entremet Cake: ขนาด 1.5 ปอนด์ ราคา 1,700++ บาท รังสรรค์อย่างพิถีพิถันเพียง 8 ชิ้นต่อวัน และขนาดมินิ ราคา 380++ บาท ที่มีจำหน่ายในจำนวนจำกัด
ช็อกโกแลตซิกเนเจอร์: ไฮไลต์พิเศษที่ผลิตเพียง 100 กล่อง (ราคา 700 บาท) บรรจุรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่ได้แรงบันดาลใจจากเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น Gula Melaka Pandan (น้ำตาลมะพร้าวใบเตย), Calamansi (ส้มจี๊ด), Kaffir Lime Caramel (คาราเมลมะกรูด), Macadamia Thai Curry (ผงกะหรี่และแมคคาเดเมีย) และ Milk Tea (ชานม)
สำหรับผู้ที่สนใจสัมผัสรสชาติสุดพิเศษระดับโลกในงาน World Gourmet Festival 2025 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 28 กันยายน 2568 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่โทร. 0-2126-8866