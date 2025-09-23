เอส แอนด์ พี ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนใต้แสงจันทร์ เปิดตัว “3 คอลเลคชั่นขนมไหว้พระจันทร์ ปี 2025” มรดกแห่งรสชาติกว่า 30 ปี

เอส แอนด์ พี ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนใต้แสงจันทร์ เปิดตัว “3 คอลเลคชั่นขนมไหว้พระจันทร์ปี 2025” มรดกแห่งรสชาติกว่า 30 ปี ร่วมสัมผัสเสน่ห์แห่งตำนานจากวังบนดวงจันทร์
ความทรงจำของเจ้าหญิงจันทรา และ เรื่องเล่ากระต่ายแห่งจันทรา
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดขนมไหว้พระจันทร์ นำโดย คุณกำธร ศิลาอ่อนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย อ.คฑา ชินบัญชร นักพยากรณ์ดวงชื่อดัง เปิดตัว “3 คอลเลคชั่น
ขนมไหว้พระจันทร์ปี 2025” สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง ความสมบูรณ์พูนสุข และความมั่งคั่งยั่งยืน ขนมไหว้พระจันทร์ เอส แอนด์ พี สูตรต้นตำรับกว่า 30 ปี ที่คงความอร่อยไม่เปลี่ยนแปลงด้วยขั้นตอนการผลิตที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับฝีมืออันปราณีต ด้วยความใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อรักษารสชาติความอร่อยของสูตรดั้งเดิมไว้อย่างสมบูรณ์ พร้อมเปิดตัวขนมไหว้พระจันทร์ปี 2025 ทั้ง 3 คอลเลคชั่น ได้แก่ S&P Moon Palace ขนมไหว้พระจันทร์รสชาติดั้งเดิม
สูตรต้นตำรับกว่า 30 ปี เนื้อแป้งนุ่ม บาง อันเป็นเอกลักษณ์ ของ เอส แอนด์ พี ไส้หอมหวานเข้มข้น บรรจุในกล่องลวดลาย “พระราชวังบนดวงจันทร์” โดยได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปกรรมจีนโบราณ ออกแบบในสไตส์เครื่องเคลือบพอร์ชเลนที่งดงาม ประณีต เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง ความสมบูรณ์
พูนสุข และความมั่งคั่งยั่งยืน เหมาะสำหรับเป็นของขวัญมงคลให้กับผู้ใหญ่ที่เคารพรัก มีทั้งหมด 16 ไส้ ได้แก่ ไส้หมอนทองล้วน หมองทองไข่1,ไข่2 หมอนทองเจ หมอนทองแมคคาเดเมีย บัวล้วน บัวไข่1 บัวทองแมคคาเดเมียไข่1 บัวทองไข่เค็มลาวา โหงวยิ้งไข่ล้วน โหงวยิ้งไข่1,ไข่2 แปดเซียนพุทราจีนไข่1 มัตฉะเรดบีน และส้มช็อกโกแลตลาวา
S&P Moon Princess ขนมไหว้พระจันทร์ดีไซน์รูปทรงแปดเหลี่ยมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสูตรดั้งเดิมกับวัตถุดิบร่วมสมัย ทำให้ได้รสชาติอันแปลกใหม่น่าประทับใจ บรรจุในกล่องคอลเลคชั่น
“ความทรงจำของเจ้าหญิงจันทรา” โทนสีพาสเทลเมทัลลิคที่สะท้อนแสงระยิบระยับเสมือนแสงจันทร์
ในยามค่ำคืน โดยได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานความรักของเจ้าหญิงฉางเอ๋อ สื่อความหมายถึงความรัก ความผูกพันอันแน่นแฟ้นไร้กาลเวลา มีทั้งหมด 6 ไส้ ได้แก่ บัวชามะลิผสมเมล็ดสน หมอนทองไข่1 (สูตรน้ำตาลน้อย) พุทราจีน เก้าเซียน หมอนทองคัสตาร์ด ถั่วแดงโมจิ
S&P Moon Rabbit Tale “เรื่องเล่ากระต่ายจันทรา” ขนมไหว้พระจันทร์คัสตาร์ดซีรีส์ Limited Edition
ที่รวบรวมความอร่อยของไส้คัสตาร์ดหลากหลายรสชาติ เนียนนุ่ม หอมหวานละมุน สำหรับคนรักคัสตาร์ดโดยเฉพาะ บรรจุมาในตลับจันทรา “LUNAR CASE” กล่องเหล็กคลาสสิกลายเทพกระต่าย “อวี้ทู่”
ที่อวตารมาเป็นเด็กผู้หญิง “มูนี่” พร้อมของวิเศษจากดวงจันทร์ นำพาความสุขและความอร่อยมาสู่โลกมนุษย์ มี 4 รสชาติ ได้แก่ Golden Custard ไส้คัสตาร์ดคลาสสิก มาพร้อมตลับจันทราแดงวินเทจ
Salted Egg Custard ไส้คัสตาร์ดไข่เค็ม รสหวานเนียนนุ่มของคัสตาร์ดผสมกับความเค็มของไข่แดง
อย่างลงตัว มาพร้อมกับตลับจันทราน้ำเงินราตรี Matcha Custard ไส้คัสตาร์ดชาเขียวผสมผสาน
ความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาเขียวมัทฉะแท้ มาพร้อมกับตลับจันทราโอรส และ Durian Custard
ไส้คัสตาร์ดทุเรียน รสชาติหวานหอมเข้มข้น ครีมมี่จากเนื้อทุเรียนแท้ๆ มาพร้อมกับตลับจันทราเทอควอยส์ โดยคอลเลคชั่นนี้สินค้ามีจำนวนจำกัด
พิเศษ! โปรโมชั่นซื้อ 4 ฟรี 1 และเมื่อซื้อขนมไหว้พระจันทร์ เอส แอนด์ พี ทุกวันพุธ รับส่วนทันที 20% (ยกเว้น S&P Moon Rabbit Tale) สมาชิก S&P Card รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อขนมไหว้พระจันทร์ตลอดช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้ (สาขาในสนามบินไม่ร่วมโปรโมชั่นทุกรายการ)
เทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ เอส แอนด์ พี ขอส่งมอบความเป็นมงคลและความปรารถนาดีแด่ลูกค้าคนสำคัญด้วยขนมไหว้พระจันทร์ S&P เพื่อสืบสานตำนานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป