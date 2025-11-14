xs
ผุแล่ว! พื้นไม้สภาหมื่นล้าน “วัชระ” เก็บหลักฐานยื่น ปธ.สภา ยันไม่ใช่ “ไม้ตะเคียนทอง” ตามสัญญา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อดีต สส.ปชป. นำเศษพื้นไม้สภาผุพัง ยื่นประธานสภาเป็นหลักฐาน ยันไม่ใช่ “ไม้ตะเคียนทอง” ตามสัญญา ให้เก็บเป็นหลักฐานสำคัญในการพิสูจน์

วันนี้ (14 พ.ย.) นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ไปที่อาคารสัปปาปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พบพื้นไม้อาคารรัฐสภาผุพัง จึงนำเศษไม้ดังกล่าวเป็นหลักฐานส่ง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หนังสือระบุว่าตามที่ข้าพเจ้าได้ร้องเรียนต่อท่านเรื่องการไม่ใช้ไม้ตะเคียนทองมาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ตามข้อกำหนดในสัญญาและได้ยื่นเรื่องเดียวกันนี้ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบพร้อมแนบใบเสร็จโรงไม้ที่ระบุว่าเป็นไม้เบญจพรรณกว่า 7,000 ท่อน ให้ท่านตรวจสอบคู่ขนานกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น

บัดนี้ข้าพเจ้าได้พบพื้นไม้อาคารรัฐสภาแห่งใหม่มีสภาพผุพัง จึงได้นำเศษตัวอย่างไม้พื้นผุดังกล่าวนำส่งให้ท่านประธานรัฐสภาเก็บไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งจากการดูด้วยตาเปล่าไม่ใช่ไม้ตะเคียนทองตามที่กำหนดไว้ในข้อสัญญาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บตัวอย่างไม้ผุพังนี้ไว้เป็นหลักฐานสำคัญในการพิสูจน์ทราบไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ต่อไป

















