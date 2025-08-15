“วัชระ” ยื่นพณ.ค้านส่งสินค้าผ่านลาวไปเขมร ซัดสวนกระแสความรู้สึกคนไทยทหารตาย 16 ปชช. 17

อดีตส.ส.ปชป. ยื่นหนังสือถึงก.พาณิชย์ ค้านส่งสินค้าไทยผ่านลาวไปเขมร บอกทหารตาย 16 ปชช. 17 ฝีมือเขมร ซัดสวนกระแสความรู้สึกคนไทย ช่วยผู้ประกอบการหรือกัมพูชากันแน่
วันนี้ (15 สิงหาคม 2568) นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าได้ส่งหนังสือถึงนายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์เมื่อวานนี้
เรื่องคัดค้านการส่งสินค้าผ่านลาวไปกัมพูชา
หนังสือระบุว่าตามที่กระทรวงพาณิชย์เล็งหารือ "ลาว" หวังลดต้นทุนขนส่งสินค้าไป "กัมพูชา" การปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้ผู้ประกอบการไทยที่ต้องขนส่งสินค้าไปยังกัมพูชาต้องปรับเส้นทางการขนส่งใหม่ทำให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น กระทรวงพาณิชย์เตรียมหารือทางการลาว เพื่อหาทางลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการนั้น
ผมขอคัดค้านการส่งสินค้าผ่านลาวไปกัมพูชาเนื่องจากต้องไม่ใช่ประเทศคู่สงครามกับไทยในขณะนี้ เพราะทหารประกาศปิดด่านตามช่องทางบก 18 แห่งใน 7 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติที่ต้องปฏิบัติตามฝ่ายทหาร เป็นเส้นทางลำเลียงยุทธปัจจัยต่าง ๆ ไปเสริมความเข้มแข็งให้กับทหารเขมรให้กลับมาสู้รบกับทหารไทยอีก ซึ่งปัจจุบันทหารที่เสียชีวิต 16 นาย ประชาชน 17 ราย บาดเจ็บนับไม่ถ้วนและทรัพย์สินบ้านเรือนเสียหายนับแสนล้านบาท
นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์จะช่วยผู้ประกอบการไทยหรือช่วยทหารเขมรกันแน่ ทหารยุคปัจจุบันได้ปิดโอกาสช่องทางการลำเลียงยุทธปัจจัยตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาทุกจุดแล้ว กระทรวงพาณิชย์จะเปิดช่องโอกาสใหม่ให้กับประเทศที่ลอบกัดประเทศไทยตลอดเวลาไปทำไม เพื่อใคร มันสวนกระแสความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศ ผมในฐานะผู้เสียภาษีและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอร้องให้กระทรวงพาณิชย์ยุติข้อหารือนี้โดยเร็วที่สุด แล้วหาตลาดประเทศที่เป็นมิตรทางการค้าอื่นๆต่อไป