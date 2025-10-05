“วิลาศ” ปูดรัฐสภาน้ำท่วมหนักเพดานรั่วห้องประชุมชั้น A1-B2 ชงป.ป.ช.ฟันเลขาฯสภา–กก.ตรวจการจ้าง

อดีตสส.ปชป. แฉน้ำท่วมหนักอาคารรัฐสภา หลังฝนถล่มกรุงฯ น้ำรั่วทะลุเพดานไหลลงห้องประชุมชั้น A1-B2 พรมเปียกชุ่มเสียหายทั่วชั้น ต้องระดมแม่บ้านวันหยุดช่วยดูดน้ำหวั่นเชื้อรา เจ้าตัวเตรียมร้อง ป.ป.ช. เอาผิด “เลขาฯ สภา–กก.ตรวจการจ้าง” หลังเตือนแล้วไม่ฟัง
วันนี้ (5 ตุลาคม 2568 )นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีตส.ส.กทม. และอดีตประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.ป.ป.ช.สภาฯ) เปิดเผยว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรว่าเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในห้องประชุมใหญ่ชั้นบีหนึ่ง และไหลลงท่วมชั้นบีสอง ซึ่งเป็นห้องสัมมนาทั้งสอง รวมถึงลานเอนกประสงค์หน้าศูนย์อาหาร “กินนี่” ภายในอาคารรัฐสภาที่เพิ่งเปิดใช้งานเป็นศูนย์อาหารใหม่แทนของเดิม
นายวิลาศระบุว่า จากการสอบถามแม่บ้านที่เข้าทำความสะอาด พบว่าน้ำท่วมขังในห้องประชุมและห้องสัมมนาทั้งสองชั้น เปียกเสียหายทั้งหมด มีน้ำสูงถึงตาตุ่ม สาเหตุคาดว่ามาจากฝนตกหนักเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้หลังคาโปร่งแสงเกิดการรั่วซึมหรือระบบระบายน้ำไม่ทัน ส่งผลให้น้ำไหลทะลุเพดานห้องประชุมลงมาท่วมพื้นที่จนพรมเปียกชุ่มทั้งชั้น
อดีตส.ส.กทม. กล่าวว่า ทราบว่าทางสภาฯ ต้องเร่งให้บริษัทที่รับจ้างดูแลความสะอาดระดมพนักงานเข้ามาในวันหยุด ใช้เครื่องดูดน้ำออกจากพรมในห้องประชุมและห้องสัมมนาทั้งชั้นบีหนึ่งและบีสอง แต่เจ้าหน้าที่ก็ยอมรับว่า แม้จะดูดน้ำจนแห้ง แต่ก็ยังมีความอับชื้นและเสี่ยงเกิดเชื้อรา ต้องเปลี่ยนพรมใหม่ทั้งหมด เพราะจะสร้างปัญหาในระยะยาว
นายวิลาศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาน้ำรั่วน้ำซึมหรือท่อแตกเกิดขึ้นกับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นี้หลายครั้งแล้ว และครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนัก ประกอบกับการซีลหลังคาโปร่งแสงไม่สมบูรณ์และระบบระบายน้ำบกพร่อง โดยมีคลิปภาพน้ำไหลลงมาจากเพดานเหมือนน้ำตกหลายจุด
อย่างไรก็ตามตนเตรียมทำหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อเอาผิด “เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” และ “คณะกรรมการตรวจการจ้าง” ที่ละเลยต่อคำเตือนก่อนหน้านี้ โดยย้ำว่าเคยทำหนังสือเตือนให้ตรวจสอบทุกจุดก่อนรับมอบงานก่อสร้างแล้ว แต่กลับเร่งรัดการส่งมอบงานทั้งที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนเกิดความเสียหายมูลค่าสูงหลายแสนบาทจากการต้องเปลี่ยนพรมใหม่ทั้งสองชั้น