"อินทนิลบุกสภา" คณะผู้บริหารบางจากรีเทล ร่วมเปิดประสบการณ์ร้านกาแฟสีเขียว

คณะผู้บริหาร บางจากรีเทล นำโดย นายสมชัย เตชะวณิช ประธานบอร์ดบริหาร พร้อมด้วย นายเสรี อนุญาตพันธนันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด นายวิทยา พานิชตระกูล ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน และนายวัฒนา พรพัฒน์กุล บอร์ดบริหาร พร้อมด้วย ดร.อินฉัตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย ร่วมแสดงความยินดีและเยี่ยมชม ‘ร้านอินทนิล’ สาขารัฐสภาแห่งใหม่ ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับแนวคิดร้านกาแฟสีเขียว ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมุ่งเป็นพื้นที่ผ่อนคลายสำหรับสมาชิกรัฐสภา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป เมื่อเร็วๆ นี้