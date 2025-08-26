TFG หุ้นคุณภาพแน่น! กำไรพุ่ง 356.25% ROE สูง 39.83%

ท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจและสงครามการค้า บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) กลับโชว์ฟอร์มสุดปัง! ในครึ่งแรกปี 2568 กำไรสุทธิพุ่งทะยานแตะ 4,588.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 356.25% สร้างสถิตินิวไฮถี่ยิบ! ขณะที่บอร์ดบริหารใจป้ำ อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มอีก 0.225 บาท/หุ้น (ไม่รวม 0.075 บาท/หุ้น ที่จ่ายไปก่อนหน้า) ส่งผลให้ Dividend Yield พุ่งแตะ 5.44% ขณะที่ค่า PE ต่ำเพียง 4.76 เท่า และ ROE สุดอลังการ 39.83% (อ้างอิงข้อมูลจาก www.set.or.th ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2568) งานนี้ต้องยกนิ้วให้ CEO คนเก่ง “วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ”ผลักดัน TFG โชว์ฟอร์มเด่น ขึ้นแท่นหุ้นคุณภาพแน่นขนาดนี้ ใครยังไม่มีติดพอร์ต...รีบสะสมด่วน!