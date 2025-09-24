“วัชระ” ถามซ้ำ "สว.นันทนา-ม.เกริก" จะเพิกถอนดุษฎีบัณฑิต “ฮุนเซน” หรือไม่ หลังยื่นไป 40 วันยังนิ่ง

อดีตส.ส.ปชป. ยื่นรองปธ.สภาฯ ถาม "สว.นันทนา-ม.เกริก" ให้ดุษฎีบัณฑิต “ฮุนเซน” จอมอาชญากรโลก จะเพิกถอนหรือไม่? หลังยื่นแล้ว 40 วันยังนิ่งเฉย
วันนี้ (24 กันยายน 2568) นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ส่งหนังสือถึงพลเอกเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ผ่านไปถึงนางสาวนันทนา นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา เรื่องขอให้ติดตามมหาวิทยาลัยเกริกพิจารณายกเลิกปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการสื่อสารทางการเมือง ของจอมอาชญากรโลกสมเด็จ ฮุนเซน ด่วนที่สุด
ตามที่ข้าพเจ้านายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ มีหนังสือลงวันที่ 14 สิงหาคม 2568 และวันที่ 15 กันยายน 2568 ขอให้มหาวิทยาลัยเกริกพิจารณายกเลิกปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการสื่อสารทางการเมือง ของสมเด็จ ฮุนเซน สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ทหารเขมรโดยคำสั่งสั่งการของสมเด็จ ฮุนเซน ได้ทำการรุกล้ำอธิปไตย แผ่นดินไทยหลายจุดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ยิงอาวุธนานาชนิดเข้าสู่แผ่นดินไทย ยิงปืนใหญ่จรวดใส่บ้านเรือนประชาชน ส่งผลให้ประชาชนขาวไทยและทหารบาดเจ็บล้มตาย ซึ่งมีทหารเสียชีวิต 16 นาย ประชาชนเสียชีวิต 17 ราย ซึ่งเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศถือว่าเป็นอาชญากรของโลก ไม่หลงเหลือคุณค่าของความเป็นมนุษย์แต่ประการใด จึงไม่คู่ควรที่จะได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเกิรกเลยแม้แต่น้อย ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
บัดนี้ระยะเวลาล่วงเลยมาแล้วไม่น้อยกว่า 40 วัน นับแต่วันที่มีหนังสือดังกล่าว แต่มหาวิทยาลัยเกริกยังมิได้ดำเนินการแต่ประการใด ดังนั้นขอให้ สว. นันทนา นันทวโรภาส เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก ซึ่งเคยร่วมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก เดินทางไปยังกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่อมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการสื่อสารทางการเมือง ให้กับสมเด็จฯ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 และปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกรัฐสภาในฐานะที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ดำเนินการติดตามมหาวิทยาลัยเกริกพิจารณายกเลิกปริญญาของจอมอาชญากรโลกสมเด็จ ฮุนเซน ด่วนที่สุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ หากผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบภายใน 15 วันด้วย จักขอบคุณยิ่ง