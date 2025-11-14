“สุริยะ” ฟ้อง “ไทกร” โพสตืกล่าวหาบีบ "แพงทองธาร" พ้น หน.เพื่อไทย

“สุริยะ” ฟ้อง “ไทกร พลสุวรรณ” หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา โพสต์ข้อความกล่าวหาบีบ “แพทองธาร” ออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
วันนี้(14 พ.ย.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยเอกปรเมศวร์ สุริยวรรณ เป็นทนายความ ยื่นฟ้อง นายไทกร พลสุวรรณ ต่อศาลอาญาในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา จากกรณีที่นายไทกร ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ใส่ความกล่าวหาว่าคนตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจ บีบนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ให้ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
ว่าที่ร้อยเอก ปรเมศวร์ ทนายความเปิดเผยว่า ข้อเท็จจริงในคดีนี้สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 นายไทกร ได้โพสต์ข้อความในเฟสบุ๊กของตนเองว่า “ตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจ” บีบแพทองธาร ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย หากไม่ลาออกจะพา 70 ส.ส. ออกไปอยู่พรรคใหม่” ซึ่งนายสุริยะเห็นว่า ข้อความตามโพสต์ดังกล่าว นายไทกร ต้องการให้หมายถึงตนเอง ซึ่งเป็นความเท็จ เพราะความจริงแล้ว ตนเองไม่ได้บีบให้นางสาวแพทองธารลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และไม่มีใครบีบให้นางสาวแพทองธาร ลาออก แต่เป็นการตัดสินใจของนางสาวแพทองธารเอง โดยมีการยื่นใบลาออกต่อพรรคอย่างเป็นทางการ การกระทำของนายไทกร ที่ใส่ความนายสุริยะดังกล่าว ทำให้นายสุริยะเสียหายอย่างมาก ซึ่งนายสุริยะก็ได้ประกาศต่อสื่อมวลชนมาก่อนแล้วว่าจะยื่นฟ้องนายไทกร วันนี้นายสุริยะ จึงได้แต่งตั้งให้ตนเองเป็นทนาย ยื่นฟ้องนายไทกรในวันนี้