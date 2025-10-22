xs
“สุริยะ” เดือด! เตรียมฟ้อง “ไทกร” กล่าวหาบีบ “อิ๊งค์” ลาออก ยัน หน.พรรคคนใหม่ไม่ใช่ตนแน่นอน แต่เป็นคนรุ่นใหม่ไม่ใช่ “ชินวัตร”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“สุริยะ” เดือดเตรียมฟ้องหมิ่นประมาท “ไทกร” กล่าวหาบีบ “แพทองธาร” ลาออกเก้าอี้หัวหน้าพรรค ลั่น หน.พรรคคนใหม่ไม่ใช่ตนเองแน่นอน แต่เป็นคนรุ่นใหม่ ไม่ใช่ “ชินวัตร” มั่นใจจะได้รับการยอมรับจากทุกคน

วันนี้ (22 ต.ค.) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายไทกร พลสุวรรณ บอกว่า “จึงรุ่งเรืองกิจ” บีบให้ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ลาออกจากหัวหน้าพรรค แลกกับเงื่อนไขไม่นำ สส.ไปอยู่พรรคอื่น ว่า เรื่องนี้เป็นข่าวเท็จและสร้างความเสียหายให้กับตนเอง และ นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ หลานชาย และตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจ ที่อยู่ในพรรคเพื่อไทย เรื่องนี้ได้ปรึกษากับพรรคเพื่อไทยแล้ว โดยจะตั้งทนายความและฟ้องร้องหมิ่นประมาท ซึ่งจะเป็นคดีอาญาและจะไม่มีความไม่มีการยอมความเด็ดขาด

นายสุริยะ กล่าวต่อว่า ตนเองเกิดมาจากพรรคไทยรักไทย ตอนนั้น นายทักษิณ ชินวัตร เป็นหัวหน้าพรรค และแต่งตั้งให้ตนเองเป็นเลขาธิการพรรค เมื่อมาถึงพรรคเพื่อไทย นางสาวแพทองธาร ก็ได้ตั้งให้ตนเองเป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตนเองได้รับความกรุณาจากนายกฯ นางสาวแพทองธาร จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะพา สส. ออกไปอยู่ที่อื่น จึงขอยืนยันว่าเป็นการใส่ร้ายและจะฟ้องร้องให้ถึงที่สุด

นายสุริยะ บอกว่า ไม่ได้พา สส. 70 คน ไปไหนแต่จะพา สส.เข้ามาเพื่อให้ได้ครบ 200 คน

เมื่อถูกถามว่า มีชื่อของ นายสุริยะ อยู่ในโผที่จะเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายสุริยะ ยืนยันว่า ไม่ใช่ตนเองแน่นอน แต่คนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคต้องเป็นคนรุ่นใหม่ ที่จะนำพาพรรคเตรียมพร้อมสำหรับการสู้ศึกเลือกตั้ง ซึ่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ไม่ใช่คนในตระกูลชินวัตรแน่นอน แต่เป็นคนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทย และเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคครั้งนี้จะได้รับการยอมรับจากสมาชิก และ สส. ทุกคน

นายสุริยะ ยังกล่าวอีกว่า คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “ชินวัตร” กับพรรคเพื่อไทยจะไม่เกี่ยวข้องกัน แม้จะมีการเปลี่ยนหัวหน้าพรรค เพราะพรรคไทยรักไทย ก่อตั้งมาโดยนายทักษิณ และมีนโยบายหลายอย่างที่ก่อตั้งมาจากตระกูลชินวัตร ที่มีนายกรัฐมนตรีถึงสามคน จึงเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งของพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้จะทำให้พรรคเพื่อไทยดีขึ้นแน่นอน

