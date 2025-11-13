2 สส.สงขลาชิ่งแจงกมธ. “อัจฉริยะ–โจ๊ก” นำพยานปากเอกแฉเงินเว็บพนันเข้าตร.–การเมือง โยงเมียอดีตผบ.ตร.

2 สส.ขาใหญ่สงขลา เมินเข้าแจงกมธ.มั่นคงฯ “อัจฉริยะ–โจ๊ก” ควงพยานปากเอกแฉเส้นเงินเว็บพนันโอนเข้าตร.–การเมือง โยงบัญชีม้า–ภรรยาอดีตผบ.ตร. ปปง.ชี้ชัด “ชนนพัฒฐ์” เจ้าของเว็บจ–44 อายัดทรัพย์รวม 69 รายการ เผยเส้นเงินโยง “สมยศ” มากกว่า 1 คดี รองผบ.ตร.โวยสื่อพาดหัวถ่ายสดทำภาพลักษณ์เสีย ไม่ปัดตร.รับส่วยหรือไม่ วันนี้ (13 พ.ย. 2568) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน เป็นประธาน พิจารณาเรื่องสแกมเมอร์ต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงเว็บพนัน โดยเชิญนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม และนายสมยศ พลายด้วง สส.สงขลา แต่ปรากฏว่า ทั้ง 2 คน ไม่มา โดยนายชนนพัฒฐ์แจ้งว่าติดภารกิจในพื้นที่ แต่ไม่มีหนังสือแจ้งมา ส่วนนายสมยศทำหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจไปต่างประเทศ ทำให้การพิจารณาวันนี้ จะเน้นไปที่ขบวนการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังมีการปลดพล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล อดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกกว่า 200 นาย จากกรณีรับส่วยจาก ขบวนการเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ และน.ส.พิมพ์วิไล ปล้องอ่อน เจ้าของบัญชีที่โอนเงินให้ตำรวจ มาให้ข้อมูล มาให้ข้อมูล โดยใช้เวลาในการประชุมร่วม 5 ชั่วโมง
ช่วงหนึ่งพล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ได้สอบถาม น.ส.พิมพ์วิไล ถึงเหตุผลการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดสงขลาจำนวนมากหลายครั้ง และเป็นเงินค่าอะไร โอนอย่างไร ซึ่งน.ส.พิมพ์วิไล ชี้แจงว่า หลังจากที่โดนจับ ได้ไปสอบถามคนที่ว่าจ้างให้โอนเงิน ว่าทำไมตนถึงได้โดนจับกุม ได้รับคำตอบว่าเงินที่โอนให้ตำรวจหรือโอนให้ไปในที่ต่างๆ เป็นเงินผิดกฎหมายหรือจากการพนัน และเป็นส่วยที่ส่งให้กับตำรวจทั้งหมด บางรายการก็รู้ บางรายการก็ไม่รู้ว่าเป็นส่วยเกี่ยวกับอะไร แต่ที่รู้คือเป็นส่วยเว็บไซต์การพนันออนไลน์
พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ จึงถามต่อว่า มีการโอนเงินจากเว็บพนันไปให้ตำรวจชุด PCT4 ที่มี พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้าชุด จริงหรือไม่ โอนผ่านใคร ตำรวจชื่ออะไร น.ส.พิมพ์วิไล ยอมรับว่าโอนผ่านจริง โดยคนว่าจ้างให้โอนให้ติดต่อกับคนคนหนึ่งที่เขาจะมาเรียกเก็บจากตนทุกวันที่ 5 และ 10 ของเดือน โดยแจ้งมาว่าตำรวจชุดนี้คือชุด PCT 4 โดยจะโอนไปให้รองกาโม่ ซึ่งเป็นนายตำรวจอยู่ในชุด PCT 4 เรื่องนี้ได้มีการแจ้งความไว้ที่ สภ.หาดใหญ่ เพราะหลังจากที่ตนโดนจับกุม เพราะเป็นแค่คนที่โอนและทำบัญชี จึงรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะไม่ทราบเรื่องมาก่อน แต่มารู้ภายหลัง ทำให้ต้องไปร้องเรียนว่าเมื่อตนโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ แล้วทำไมต้องมาจับตนด้วย จึงคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ซักถามถึงนักการเมืองท้องถิ่น โดยมีชื่อของนายวิชัย ชูกำเนิด สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ พบว่ามีการโอนเงินไปให้ 1 ครั้ง จำนวน 1 แสนบาท และมีการโอนเงินไปให้กับนายคชาชาญ ซึ่งเป็นบัญชีม้าของ“ดาบยาว ”รวมถึงโอนเงินไปให้บัญชีม้าคนอื่นๆของดาบยาว โดยพบว่าเส้นเงินวิ่งต่อไปยังนางนิภาพรรณ สุขวิมล ภรรยาของ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จำนวน 38 ครั้ง มูลค่า 3 ล้าน รวมทั้งพี่ชายและพี่สาวของ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ และเส้นเงินนี้ก็วิ่งไปยัง พ.ต.ท.วีรวัฒน์ เจริญศิลป์ นายเวรของ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ทุกเส้นเป็นการโอนออก แต่มีเส้นเงินของนายชนนพัฒฐ์ โอนกลับมาที่ น.ส.พิมพ์วิไลเพราะอะไร ซึ่งน.ส.พิมพ์วิไล ก็ยอมรับว่าตนไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไร
พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ กล่าวว่าอยากให้ กมธ.แจ้งไปยังผู้บัญชาการคณะกรรมการข้าราชการตรวจ (ก.ตร.) และส่งเรื่องที่ชี้มูลไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะได้นำเรื่องไปประกอบสำนวนการสอบสวน รวมถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อให้ยึดอายัดทรัพย์นายตำรวจทั้งหมดที่รับเงินจากเว็บพนัน และส่งเรื่องไปยังกรมสรรพากร เพื่อตรวจสอบการเสียภาษีย้อนหลังทั้งหมดของตำรวจที่รับเงินจากเว็บพนัน
ต่อมา นายอัจฉริยะ ได้ชี้แจงว่า ตนได้ติดตามคดีชบาที่มีส่วนเกี่ยวพันกับบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเว็บพนันออนไลน์ในภาคใต้และเหนือตั้งแต่ปี 2563 เพราะบัญชีชบามีเงินหมุนเวียนมากกว่า 1 ล้านบาท พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับนายชนนพัฒฐ์ แต่ยังไม่มีการสั่งฟ้องเพราะพยานพูดไม่ตรงกัน เป็นความเห็นที่กลับกลอก ซึ่งปัจจุบันเว็บพนันของนายชนนพัฒฐ์มีทั้งหมด 12 เว็บ มีเงินหมุนเวียน 5,000 ล้านบาท ขณะนี้ยังมีเงินไหลเข้ามา ซึ่งในช่วงที่นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัล ได้มีการจับเว็บพนันคดีหวยแนน ยึดทรัพย์ 500 ล้านบาท อยากให้หัวหน้าอาชญากรรมออนไลน์ติดตามคดีนี้ เพราะสุดท้ายผลเป็นอย่างไร ผู้ต้องหาออกมายิ้มแย้มแจ่มใสกันหมดแล้ว ซึ่งนายประเสริฐเคยออกมาตอบโต้ว่าไม่เคยตั้งตำรวจไปเก็บเงิน แต่มีเอกสารคำสั่งออกมา โดยมีชื่อของ พ.ต.ท.ภูเบศ เกตุแก้ว และ ด.ต.ชวลิต ซึ่ง พ.ต.ท.ภูเบศ ได้ทำเอกสารปลอม ส่งข้อความไปยังธนาคาร ให้ส่งไปถึงผู้ที่ถูกอายัดบัญชี ซึ่งเป็นบัญชีเว็บพนัน เรียกตบทรัพย์ 50% ในการปลดอายัดบัญชี ส่วน ด.ต.ชวลิตถือว่าแสบที่สุด เก็บค่าปลดอายัดบัญชี บัญชีละ 1 แสนบาท จำนวน 500 กว่าบัญชี โดยใช้วิธีการส่งไปธนาคาร ซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อครหามากว่าทำไมปลดอายัดบัญชีต้องจ่ายเงิน
นายอัจฉริยะ กล่าวว่า มีเส้นทางการเงินว่านายชนนพัฒฐ์รับเงินจาก“บอสตาล ”ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีเว็บพนัน จำนวน 2 ล้านบาท จึงตั้งข้อสงสัยว่าเป็นเงินค่าอะไร ตนก็ได้ร่วมงานกับนายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และพล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ทำเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์ ทั้งหมดที่ตนเสนอไม่ได้กล่าวร้ายใคร ตนไม่ได้กล่าวหา พล.ต.ท.ไตรรงค์ และไม่ได้เชื่อคำที่ว่าในยุคของ พล.ต.ท.ไตรรงค์ เป็นยุคที่หลุดทุกคดี จึงอยากให้ติดตามตรวจสอบ
ด้าน พล.ต.อ. กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้ดำเนินการอย่างจริงจังต่อผู้ถูกร้องเรียน กระทำผิดจริยธรรมร้ายแรง เพื่อรักษามาตรฐานจริยธรรมองค์กรตำรวจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ภายใต้กฎหมายตำรวจ
จากนั้น พ.ต.อ.พล.ต.ต.อภิสัณห์ หว้าจีน ผู้บัญชาการกองวินัยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงถึงกรณีการดำเนินการทางวินัยและดำเนินคดีอาญาของ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์และพวก รวม 33 นาย การดำเนินคดีอาญาได้มีการส่งสำนวนคดีที่ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ มาร้องไปยัง ป.ป.ช. ส่วนการดำเนินการทางวินัยของอดีต ผบ.ตร. อำนาจการดำเนินการทางวินัยจะเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งกรณีนี้ต้องแยกการดำเนินการออกเป็น 2 ส่วน ในกรณีของ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งออกมาแล้ว เมื่อ 6 มี.ค. 2568 ว่าให้ ผบ.ตร.ดำเนินการตามมาตรา 117 ของ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 9 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ส่วนตำรวจอื่นๆ อีก 24 นาย ผบ.ตร.ก็ได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการอีกชุด จำนวน 7 คน เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2568 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่เสร็จสิ้น เพราะพยานปากสำคัญไม่เคยมาให้การเลย
นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ สส.ระยอง พรรคประชาชน จึงถามว่า ตำรวจคนอื่น 24 นาย ได้มีกลไกที่จะนำตำรวจเหล่านี้ออกจากกระบวนการก่อนหรือไม่
พล.ต.ต.อภิสัณห์ กล่าวว่า ขณะนี้เป็นการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่ใช่คณะกรรมการสอบสวน ทำให้ตำรวจที่อยู่ในคำร้องจำเป็นต้องพักราชการ เพราะไม่ได้เข้าข่ายหลักเกณฑ์การพักราชการ ซึ่งกรอบระยะเวลาไม่ได้มีการระบุชัดเจน แต่จะมีการเร่งรัดอยู่เรื่อยๆ ที่ผ่านมาได้ขยายเวลาในการตรวจสอบมาโดยตลอด
พล.ต.อ.สุรเชษษฐ์ จึงถามว่า กรณีของ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์และคณะมีการโอนเงินจากเว็บพนันเข้าบัญชีเงินเดือน ทำไมถึงไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง เพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งผิดไปจากกรณีตน เพราะตั้งคณะกรรมการวินัยร้ายแรงเลย ทั้งที่เส้นเงินไม่ได้โอนตรงเข้าบัญชี พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าใช้อำนาจโดยมิชอบหรือไม่ แน่นอนว่าเป็นอำนาจ ดุลยพินิจ แต่ถ้าเมื่อไหร่ใช้โดยมิชอบ ก็เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
พล.ต.ต.อภิสัณห์ว่า กรณีของ พล.ต.อ.สุรเชษษฐ์ ที่ตั้งวินัยร้ายแรงเพราะเกี่ยวกับคดีอาญา มีการออกหมายจับแล้ว แต่ในกรณีนี้ ยังไม่มีการเชื่อมโยงเป็นคดีอาญา ส่วนเส้นเงินสดที่มีการร้องมา คณะกรรมการกำลังตรวจสอบอยู่
พล.ต.อ.สุรเชษษฐ์ จึงถามว่า เพราะอะไรที่ ผบ.ตร.ไม่ออกหมายจับหรือหมายเรียก พล.ต.อ.ต่อศักดิ์และพวก เหมือนที่ทำกับตน ทำไมถึงส่งสำนวนไปที่ ป.ป.ช.เลย
อย่างไรก็ตาม พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้ชี้แจงว่าตนยังไม่สามารถตอบได้ เพราะไม่ได้เกี่ยวข้อง บางคำถามก็ไม่ได้เตรียมข้อมูลมา ตนเตรียมข้อมูลมาแค่ 3 คำถามที่ส่งไปให้แค่นั้น ดังนั้น ขอให้เขียนให้ละเอียดว่าจะถามอะไรบ้าง จะได้มอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบจริงมาตอบ ซึ่งอีกฝั่งมีข้อมูลเยอะ แต่ฝั่งเราไม่มีข้อมูล ดังนั้น ขอให้เชิญมาอีกรอบ และระบุว่าจะต้องตอบในประเด็นไหนบ้าง
ส่วนเส้นเงินของน.ส.พิมพ์วิไลได้ดำเนินคดีแล้ว และไม่มีเส้นเงินที่เกี่ยวกับตำรวจ PCT 4 อยู่ในนั้น ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของ ป.ป.ช. มีเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกออกหมายจับแล้ว 2 นาย ส่วนเส้นเงินที่เกี่ยวกับนายชนนพัฒฐ์ ขณะนี้ ตำรวจนครบาลรับผิดชอบไปแล้ว 21 เว็ปที่มีการปิดไปแล้วและเปิดขึ้นมาใหม่ ทุกวันนี้มีการเสนอปิดกั้นไปที่กระทรวงดีอีฯ แล้วแสนกว่าเว็ป ปิดได้ประมาณ 70% ซึ่งแต่ละเว็ปขึ้นอยู่กับการจดทะเบียน อาจจะไปจดในประเทศที่ไม่ผิดกฎหมาย พอเมื่อปิดเขาก็สามารถเปิดขึ้นได้ใหม่ แค่เปลี่ยนตัวอักษรนิดหน่อย
ส่วนกรณีของ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ที่ถูกออกหมายจับและส่งเรื่องไปที่ ป.ป.ช. นั้น ตนตอบได้แค่คร่าวๆ ว่าชุดของตนในขณะนั้นไม่มีอำนาจในการสอบสวน มีหน้าที่จับและส่งไปให้อีกทีมสอบสวน ซึ่งเป็น สน.เตาปูน เมื่อสอบสวนก็พบว่าเป็นเรื่องการฟอกเงินจากเว็บพนัน ไม่เกี่ยวกับมาตรา 157 และตำรวจสืบสวน ผู้กำกับสงขลา ขึ้นไปร้องทุกข์ที่ สน.เตาปูน ให้ส่งเรื่องไปที่ ป.ป.ช. ไม่ใช่การจับและส่งไปที่ ป.ป.ช.ทันที
ช่วงหนึ่ง พล.ต.อ. กรไชย ได้ยกพาดหัวข่าวของสำนักข่าวหนึ่งที่มาถ่ายทอดสด แล้วพาดหัวสั้นๆ ว่าพิมพ์วิไลแฉยับ พร้อมระบุอย่างมีอารมณ์ว่า ทำให้ตำรวจเสียหาย เรื่องนี้ยังไม่สรุปเลย การเขียนแบบนี้ เท่ากับตนยอมรับในสิ่งที่ตนพูด ตนต้องรักษาเกียรติของตำรวจ ตนถึงบอกว่าการถ่ายทอดสดเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าเขียนแบบนี้ อย่านำเสนอเลย ปิดการถ่ายทอดสดดีกว่า เพราะท่านเขียนฝ่ายเดียว ตำรวจทุกคนนั่งอยู่ในห้องนี้ ยอมรับในสิ่งที่พิมพ์วิไลพูดใช่หรือไม่ ตนไม่ได้ของขึ้น แต่รักษาเกียรติ และมองว่าทุกช่องเขียนแบบนี้หมด ถ้าไม่เขียนก็ไม่มีคนดู เกรงว่าจะฟังแค่ช่วงเดียว ช่วงที่มันๆ เท่านั้น พอไม่มันก็ไม่ฟังแล้ว พอเกิดการโต้เถียงก็จะฟัง ถ้าวันหลังมีการถ่ายทอดสดแบบนี้ควรมีการกำหนดกรอบ หัวข่าวดีหรือไม่ ว่าตำรวจมาชี้แจง ไม่ใช่ให้เขาไปเขียนเอง เพราะตำรวจทั้งประเทศก็สะท้อนใจ
“คำว่าตำรวจรับส่วย คุณว่ามีหรือไม่ เราไม่ปฏิเสธ และผมก็ไม่รับ พูดตรงๆ และในทางกลับกันยังไม่ได้ตัดสินเลยว่ามีตำรวจรับส่วย แต่มีการเขียนไปแล้วว่ามีตำรวจรับส่วย ถ้าเขียนว่าตำรวจรับส่วย ที่สุดอยู่ที่ศาลตัดสิน ถ้าผิดก็ติดคุกไป และอยู่ไม่ได้ใน สตช. ยืนยันว่าไม่เลี้ยงคนเหล่านี้แน่นอน “
ขณะที่ตัวแทน ปปง. กล่าวว่า จากการสอบสวนพบว่ามีเว็บจิมิ 88 และเว็บจิมิ 44 มีการชักชวนให้มีการเล่นการพนันและได้จริง ซึ่งจากคำให้การ นายชนนพัฒฐ์ เป็นเจ้าของเว็บไซต์และได้ผลประโยชน์ มีการกดเงินสดจากเว็บพนันแล้วนำไปมอบให้นายชนนพัฒฐ์ ซึ่งนายชนนพัฒฐ์เป็นผู้ดูแลและจัดการผลประโยชน์ โดยได้ทำธุกรรมทางการเงินร่วมกับกลุ่มผู้ต้องหา ซึ่งเป็นคนที่ ปปง.เคยอายัดทรัพย์ มูลค่าหลายสิบล้านบาท จึงไม่น่าเชื่อว่าเป็นการทำธุรกรรมในลักษณะของผู้เล่น แต่เป็นผู้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บ จากการตรวจสอบพบทรัพย์สินเบื้องต้น รถ 1 รายการ เงินสด 1 รายการ เงินในหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และหน่วยลงทุน 6 รายการ และยังมีที่ดิน ห้องชุด 61 รายการ รวมทั้งสิ้น 69 รายการ แบ่งเป็นของนายชนนพัฒฐ์ 9 รายการ 36 ล้านบาท และผู้ที่เกี่ยวข้อง 60 รายการ ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติให้ยึดอายัดทรัพย์ไว้ 69 รายการ ประมาณ 159 ล้านบาท ซึ่งที่ต้องอายัดทรัพย์เท่านี้ เพราะอาจจะเป็นการถือครองทรัพย์สินแทน ส่วนทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานตำรวจได้ยึดไว้ในคดีอาญาไม่ได้ส่งมอบให้ ปปง. ส่วนที่นายสมยศ ทำธุรกรรมร่วมกับนายชนนพัฒฐ์นั้น พบว่านายสมยศ ได้ทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกับบุคคลที่ ปปง.อายัดทรัพย์ไว้มากกว่า 1 คดี และอยู่ระหว่างการสืบสวน
ด้านตัวแทนกรมสรรพากร กล่าวว่า หนังสือเชิญไม่ได้อ้างว่าใช้อำนาจอะไร ซึ่งข้อมูลที่ขอเป็นข้อมูลต้องห้าม ทำให้นายรังสิมันต์ อธิบายว่า อยากให้สรรพากรเข้าใจการทำงานของ กมธ. ทางสรรพากรจึงช้แจงว่าหนังสือที่ขอไปเป็นข้อมูลส่วนบุคคคล ที่ผ่านมา กมธ.ที่เชิญกรมสรรพากร จะอ้างอำนาจในการขอข้อมูล ซึ่ง กมธ.นี้ไม่ได้ใช้อำนาจนั้น
นายรังสิมันต์ จึงกล่าวว่า อำนาจมีเสมอแม้ในหนังสือไม่ได้ระบุว่าใช้อำนาจอะไรในการขอเอกสาร ตัวแทนกรมสรรพากร เลยกล่าวว่า อธิบดีได้รับหนังสือวันจันทร์ ส่วนตนได้รับหนังสือเมื่อวาน ดังนั้น เมื่อ กมธ.มีอำนาจในการขอข้อมูล วันนี้จึงขอผลัดส่งเอกสารภายหลัง นายรังสิมันต์ เลยถามว่า พอจะบอกได้หรือไม่ว่านายชนนพัฒฐ์ ยื่นภาษีคร่าวๆ เท่าไหร่ หรือมีข้อมูลอะไรที่ให้เราได้หรือไม่ ตัวแทนสรรพากรกล่าวว่า วันนี้ตั้งใจจะมาผลัดส่งอย่างเดียว