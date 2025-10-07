ร้านค้าย่อยดีใจคนละครึ่งกลับมา สนใจร่วมโครงการแต่กลัวถูกเก็บภาษี

ขอนแก่น - แม่ค้าพ่อค้าชาวขอนแก่นเห็นด้วยและดีใจที่นำโครงการคนละครึ่ง พลัสมาใช้ มั่นใจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ แต่ยังกังวลจะมีปัญหาถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง หากอยากจะให้ประชาชนก็ให้แบบไม่มีเงื่อนไขได้ไหม ตอนนี้ประชาชนคนค้าขายใกล้จะตายกันหมดแล้ว
ภายหลังในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (7 ต.ค.) เห็นชอบโครงการคนละครึ่ง พลัส ไฟเขียวงบไม่เกิน 44,000 ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่เกิน 20 ล้านคน ระยะโครงการ 15 ต.ค.-31 ธ.ค. ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิได้ระหว่างวันที่ 20-26 ต.ค.นี้ และใช้สิทธิใช้จ่ายได้ 29 ต.ค.-31 ธ.ค. 2568
ล่าสุดจากการลงพื้นที่สุ่มสอบถามความเห็นบรรดาร้านค้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นายอนันท์ ทองแม้น อายุ 26 ปี เจ้าของร้านคู่หูน้ำเต้าหู้ บอกว่า สำหรับโครงการคนละครึ่ง ตนสนใจที่จะลงทะเบียนเข้าร่วม เพราะคิดว่าจะสามารถช่วยเพิ่มยอดขายให้ทางร้านได้ ตนเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในฐานะประชาชนทั่วไปมาก่อน และมองว่าเป็นโครงการที่ดี ช่วยลดค่าใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง
ด้าน นางสาวศิริมาตย์ ศิริเมืองราช อายุ 47 ปี เจ้าของร้านอยากตำชุมชนเคหะ ระบุว่า โครงการคนละครึ่งรอบนี้ตนเองสนใจที่จะเข้าร่วมเพราะเคยเข้าร่วมรอบก่อนแล้วเห็นผล สามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้ ลูกค้าก็เพิ่มขึ้น แต่ยอมรับว่าในรอบก่อนมีประเด็นเรื่องการเก็บภาษีย้อนหลัง ทั้งที่ตอนแรกไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขเรื่องการเก็บภาษี ดังนั้นหากรอบนี้ยืนยันว่าไม่มีการเก็บภาษีก็ยิ่งทำให้น่าสนใจที่จะเข้าร่วมแน่นอน
ขณะที่ นางดวงพร ทรนง อายุ 59 ปี ร้านแม่ดวงพร ทรนง กล่าวว่า ส่วนตัวไม่กล้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เพราะพ่อค้าแม่ค้าหลายคนบ่นว่าต้องจ่ายภาษีย้อนหลังเยอะ ซึ่งเราเป็นร้านค้าที่ขายของได้กำไรไม่มาก แต่หากโครงการไม่เก็บภาษีจริงๆ อย่างที่บอกก็อยากจะเข้าร่วม แต่ก็ขอให้เป็นความจริงอย่าโกหก เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีกระตุ้นเศรษฐกิจ ลูกค้าก็เพิ่มขึ้น
“ถ้าจะนำโครงการนี้กลับมาใช้จริงก็อย่ามีเงื่อนไข หากจะให้ก็ให้ไปเลย เพราะเศรษฐกิจแบบนี้พ่อค้าแม่ค้าจะตายอยู่แล้ว และอีกเรื่องที่อยากจะฝากนอกเหนือจากเรื่องปากท้องประชาชนแล้ว ก็คือเรื่องของยาเสพติด อยากให้ปราบปรามให้จริงจังให้หมดๆ ไปได้ไหม” นางดวงพรกล่าว