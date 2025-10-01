29 ต.ค.คนละครึ่งเข้ากระเป๋า! ขุนคลังจ่อนำหลักการชงครม.สัปดาห์หน้า ก่อนให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์

ประชาชนเฮ ! ขุนคลัง เผย เงินคนละครึ่งเข้ากระเป๋า 29 ต.ค.นี้ จ่อนำหลักการเข้า ครม. สัปดาห์หน้า ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์
วันนี้ (1ต.ค.) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ถึงไทม์ไลน์โครงการคนละครึ่งของรัฐบาลว่า ในสัปดาห์หน้า ตนจะนำหลักการของโครงการนี้ เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา จากนั้นจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิ์ ซึ่งเราจะใช้รูปแบบเดิม ที่ประชาชนคุ้นเคยอยู่แล้ว และจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมนี้ โดยจะมีระยะเวลาใช้ได้ 2 เดือน
ทั้งนี้อย่างที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา โครงการนี้จะเป็นพลัสใน 2 มิติ คือโครงการคนละครึ่ง ตอนนี้ โอกาสหน้าจะเป็น 200 บาทต่อวัน เพื่อทำให้ Quick bigwin ควิกคือเร็ว สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เลยในสัปดาห์หน้า บิ๊ก คือ จากเดิมสมทบ 150 บาทเพิ่มเป็น 200 บาท วินคือ ให้ประชาชนร้านค้า ซึ่งของเดิมเข้าได้ แต่ครั้งนี้พิเศษ จะเพิ่ม ให้นิติบุคคลขนาดเล็กรายย่อยเข้าได้ด้วย ซึ่งเกิดมาจากการที่เราได้รับฟังเสียงประชาชน ขณะเดียวกันคนที่อยู่ในระบบภาษีจะได้รู้สึกว่าได้ เงินก็จะกระจายไปสู่พ่อค้าแม่ค้า
นายเอกนิติ กล่าวถึง ส่วนพลัส อย่างที่เราทราบอยู่แล้ว คนที่ยื่นภาษีในระบบจะได้เงินมากกว่า 2400 บาท ซึ่งมากกว่าเพราะเงินนี้มาจากผู้ที่เสียภาษีประชาชน ซึ่งจะทำให้คนที่ เสียภาษีรู้ว่าการเสียภาษีก็มีประโยชน์ และทำให้เราจะได้เห็นหลักการปฏิรูประบบการคลัง สุดท้ายเป็นเรื่องของพลัสที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ ให้คนไทยพ่อค้าแม่ค้า ได้รู้จักดิจิทัล รวมไปถึง E-commerce ระบบบัญชี ซึ่งเป็นการยกระดับความสามารถ
เมื่อถามว่าข้อจำกัดระยะเวลาเพียงสั้นๆจะเป็นแรงส่งให้กับระบบเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหน นายเอกนิติกล่าวว่า เราออกแบบแรงส่งมา 2 รูปแบบโดยจะเห็นได้ว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี วานนี้ ได้อนุมัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยการเติมเงิน เพิ่มเข้าไป 1,700 บาทจากเดิมที่ได้ 300 บาทรวมเป็น 2000 บาท ให้กับคนจำนวน 13.4 ล้านคน เพราะคนกลุ่มนี้มีรายได้น้อยไม่มีเงิน ไปสมทบ จึงทำให้ได้สิทธิ์เหมือนกับโครงการคนละครึ่ง ส่วนผู้ที่อยู่ในโครงการคนละครึ่ง จะเป็นการช่วยลดค่าครองชีพ