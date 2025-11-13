สส.ปชน.ร้องกระทรวงเกษตรฯ ช่วยชาวนาพื้นที่สูง หลังเจอข้าวงอกคารวง เหตุฝนตกหนักต่อเนื่อง เสี่ยงข้าวไม่พอกิน-ขาดเมล็ดพันธุ์

สส.ปชน.ร้องกระทรวงเกษตรฯ ช่วยชาวนาพื้นที่สูง 3 มาตรการ หลังเจอข้าวงอกคารวง เหตุฝนตกหนักต่อเนื่อง เก็บเกี่ยวไม่ได้ตามฤดูกาล เสี่ยงข้าวไม่พอกิน-เมล็ดพันธุ์ไม่พอใช้ปีหน้า
วันนี้ (13 พ.ย.) นายมานพ คีรีภูวดล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน แถลงข่าวเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งเยียวยาและช่วยเหลือชาวนาบนพื้นที่สูงโดยด่วน หลังได้รับรายงานปัญหาข้าวงอกคารวง-ข้าวงอกคาคันนา จากฝนที่ตกต่อเนื่องยาวนาน ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ตามฤดูกาล โดยกล่าวว่า ปกติชาวนาบนพื้นที่สูงทำนาขั้นบันได ปลูกข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านไว้ปลูกในปีถัดไป ทุกปีจะเก็บเกี่ยวช่วงปลายเดือนตุลาคม แต่ปีนี้ฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้เก็บเกี่ยวไม่ได้ ขณะที่ข้าวที่ถูกเกี่ยวแล้ววางพักไว้บนคันนาถูกฝนซ้ำจนเริ่มงอก ส่วนข้าวที่อยู่บนต้นยังไม่เกี่ยวก็งอกคารวงเช่นกัน ถือเป็นความเสียหายรุนแรง โดยปัญหานี้เกิดขึ้นในหลายจังหวัดพื้นที่สูงของภาคเหนือ ทั้งแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง รวมถึงบางพื้นที่ของจังหวัดตาก พะเยา และน่าน ส่งผลให้หลายครัวเรือนเสี่ยงข้าวไม่พอกินในปีนี้ และอาจไม่มีเมล็ดพันธุ์เพียงพอปลูกในฤดูกาลหน้า
นายมานพ ระบุว่า เกษตรกรจึงขอฝากข้อเรียกร้องไปยัง รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะ รมช.ซึ่งเป็น สส.พื้นที่เชียงใหม่ ซึ่งได้รับผลกระทบหนัก ให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือทันที โดยมีข้อเสนอหลัก 3 ประเด็น ได้แก่
1. จัดทำตาข่ายมุ้งลวดสำหรับตากข้าว เพื่อช่วยให้ลมระบายความชื้น ข้าวที่งอกหรือกำลังจะงอกเมื่อนำมาตากบนตาข่ายในวันที่มีแดด จะลดความเสียหายได้อย่างเร่งด่วน ถือเป็นอุปกรณ์จำเป็นที่สุดในสถานการณ์นี้
2. จัดเครื่องอบข้าวแบบเคลื่อนที่ ขนาด 2-3 ตัน โดยครอบครัวที่มีรถและมีทุนสามารถขนข้าวลงเมืองไปอบกับเอกชน แต่ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่มีศักยภาพดังกล่าว ต้องทนเก็บเกี่ยวอย่างยากลำบาก เครื่องอบข้าวเคลื่อนที่จะช่วยลดความเสียหายได้มาก และ
3. มาตรการเยียวยาและค่าชดเชย เพราะข้าวที่ได้มีปริมาณลดลงจนไม่พอสำหรับการบริโภคในครัวเรือน และกระทบต่อเมล็ดพันธุ์สำหรับปีถัดไป จึงต้องมีการเยียวยาทั้งเป็นเงินช่วยเหลือ และข้าวบริโภคให้เพียงพอในแต่ละครัวเรือน
“ประเทศกำลังเผชิญภัยพิบัติหลายรูปแบบ ทั้งสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลาง และปัญหาข้าวงอกในพื้นที่สูง จึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่ และเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือชาวนาโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้น” นายมานพ กล่าว