“สมศักดิ์” ตั้งโต๊ะระดมสมองพัฒนาเกษตรไทย เตรียมชงนโยบายหาเสียง “เพื่อไทย ”

“สมศักดิ์” ตั้งโต๊ะคิดนโยบายด้านการเกษตรของเพื่อไทย ดัน ส่งเสริมเลี้ยงปศุสัตว์ ยกระดับผสมเทียม-กีฬาสัตว์-เพิ่มมูลค่า ชี้วิกฤติควรแก้ไข”สิ่งแวดล้อม ความยากจนสุขภาพ” เตรียมเดินหน้ารับฟังปัญหา ก่อนผุดนโยบายหาเสียง
วันนี้ ( 21 ตุลาคม)นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า วันนี้ ตนได้มีโอกาสหารือนโยบายด้านการเกษตรเพื่อผลักดันเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทย โดยมี นายพิชัย ชุณหวชิร อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย โดยแนวนโยบายด้านการเกษตร ตนมองว่า เป็นวิกฤติที่ควรแก้ไข 3 เรื่องหลักคือ 1.วิกฤติสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่น PM 2.5 น้ำท่วม 2.วิกฤติความยากจน และ 3.วิกฤติสุขภาพ ซึ่ง 3 เรื่องหลักนี้ คือแกนนอน ส่วนแกนตั้งที่ต้องขับเคลื่อน ก็ต้องมีกฎหมาย การศึกษา การเยียวยา เป็นต้น
นายสมศักดิ์เปิดเผยอีกว่าประชาชนในประเทศส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกร แต่ที่ผ่านมามีปัญหาไม่พอใช้ ไม่พอกิน ดังนั้นตนมองว่า ต้องส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ด้วย เช่น เลี้ยงวัว ไก่ ปูไข่ และพัฒนายกระดับเป็นกีฬาสัตว์ ซึ่งที่ผ่านมา ตนก็ช่วยผลักดันร่างกฎหมายเรื่องนี้ไว้แล้ว โดยจะได้ครบวงจรให้การแข่งขันกีฬาสัตว์ ทั้งแข่งม้า ไก่ วัว นกพิราบ เข้าสู่ระบบกฎหมาย และคุ้มครองสัตว์อย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้สัตว์มีราคาสูงเพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ตนยังได้เสนอให้มีผู้ผสมเทียมได้ทุกหมู่บ้าน เพื่อยกระดับการผสมเทียมวัว โดยแม่พันธุ์ไทย จะได้รับการผสมเทียมจากน้ำเชื้อวัวต่างประเทศ อย่าง ทาจิมะจะทำให้มีราคาเพิ่มสูงขึ้น
“ขณะนี้พรรคเพื่อไทย กำลังเร่งออกนโยบายด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่ โดยพืชหลายชนิด จะถูกยกระดับและส่งเสริม รวมถึงจะมีการแก้ปัญหาให้อย่างครบวงจร เพราะเราเข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นอย่างดี ซึ่งจากนี้ ผมจะลงพื้นที่ รับฟังปัญหาก่อนสรุปเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยต่อไป” นายสมศักดิ์ กล่าว