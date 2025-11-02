“ชัชวาล“สะกิด รบ.อย่าขายฝันสร้างความสับสนให้ชาวนา ชี้ตัวเลขราคาขายข้าวตันละ 13,000 บ. เป็นราคาในโครงการจำนำข้าวหอมมะลิ ไม่ตรงกับราคาซื้อขายจริง

วันนี้(2 พ.ย.)นายชัชวาล แพทยาไทย สส.ร้อยเอ็ด พรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) กล่าวแสดงความกังวลต่อมาตรการของรัฐบาลในการพยุงราคาข้าวผ่าน “โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว” หรือ “โครงการสินเชื่อจำนำยุ้งฉาง” ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดัน ว่า การสื่อสารของภาครัฐอาจทำให้พี่น้องชาวนาเข้าใจผิด คิดว่ารัฐจะรับซื้อข้าวทุกชนิดในราคาตันละ 13,000 บาท ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพราะราคาดังกล่าวเป็นราคารับจำนำข้าวหอมมะลิเพียงชนิดเดียว ไม่รวมข้าวชนิดอื่นๆ
นายชัชวาล กล่าวว่า ขณะนี้ชาวนาหลายจังหวัด โดยเฉพาะภาคอีสานและภาคเหนือ อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตนาปี 2568/69 แต่ราคาข้าวเปลือกที่ขายได้จริงกลับต่ำกว่าที่รัฐบาลอ้างไว้มาก โดยข้าวหอมมะลิขายได้เพียง 11–12 บาทต่อกิโลกรัม ข้าวปทุมธานีอยู่ที่ 6–7 บาท ข้าวขาวเพียง 5–6 บาท และข้าวเหนียวประมาณ 7–8 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งต่ำกว่าราคาที่รัฐบาลตั้งไว้ในโครงการอย่างชัดเจน
นายชัชวาล กล่าวว่า ปัญหาหลักของโครงการนี้คือชาวนาทั่วไปเข้าไม่ถึง เนื่องจากมีเงื่อนไขให้ต้องมียุ้งฉางหรือสหกรณ์ที่พร้อมรับฝากข้าว ขณะที่ชาวนารายย่อยจำนวนมากไม่มีศักยภาพดังกล่าว จึงยังจำเป็นต้องขายให้พ่อค้าคนกลางในราคาตลาด ซึ่งต่ำกว่ามาก แม้รัฐบาลจะประกาศราคาสวยหรูเพียงใด แต่ในความเป็นจริงชาวนาก็ยังไม่ได้รับราคาตามที่สื่อสารไว้
“การสื่อสารของรัฐบาลในลักษณะนี้สร้างความเข้าใจผิดและคาดหวังเกินจริง ชาวนาหลายคนเข้าใจว่ารัฐจะรับซื้อข้าวในราคาที่ประกาศ แต่สุดท้ายกลับขายได้ต่ำกว่ามาก พร้อมตั้งคำถามว่าราคาที่ประกาศนั้น “เป็นราคาข้าวในห้องประชุม หรือราคาข้าวในยุ้งจริง ๆ กันแน่” เพราะความต่างระหว่างตัวเลขที่ภาครัฐพูดกับราคาตลาดในพื้นที่นั้นชัดเจนและกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรโดยตรง”นายชัชวาล กล่าว
ส.ส.พรรคไทยสร้างไทย เปรียบเทียบว่า มาตรการที่รัฐบาลทำอยู่เป็นเพียง “ยาบรรเทา” ไม่ใช่ “ยารักษา” ปัญหาข้าวอย่างแท้จริง ที่สำคัญกลไกของยายังไม่ออกฤทธิ์เต็มที่ เพราะสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ยังไม่เข้มแข็ง งบประมาณที่มีอยู่ก็กระจุกตัวและไม่ทั่วถึงจนไม่สามารถขับเคลื่อนได้จริง ปัญหานี้ต้อง “ผ่าตัด” ทั้งระบบ โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างตลาดและการผลิตให้เดินหน้าไปพร้อมกัน เพราะ “ตลาด” คือหัวใจของการรักษาโรคข้าวไทย ต้องตอบให้ได้ว่าตลาดเดิมยังรักษาได้หรือไม่ และตลาดใหม่จะสร้างได้อย่างไร
นายชัชวาล เสนอให้รัฐบาลเลิกใช้วิธีประกาศตัวเลขราคาสวยหรู แต่หันมาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจัง ทั้งในด้านต้นทุนเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยา ค่าแรง ระบบน้ำ และกลไกตลาดที่เป็นธรรม เพื่อให้ราคาข้าวสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและสร้างรายได้มั่นคงให้ชาวนาอย่างยั่งยืน พร้อมย้ำว่าการช่วยเหลือชาวนาไม่ควรจบแค่การตั้งราคาหรือปล่อยสินเชื่อ แต่ต้องทำให้พวกเขายืนอยู่ได้ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมและตลาดที่มั่นคง
นายชัชวาล ฝากถึงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ ให้ลงมาฟังเสียงชาวนาในพื้นที่จริง ไม่ใช่เพียงรายงานในห้องประชุม เพราะราคาข้าวที่แท้จริงวัดไม่ได้จากตัวเลขบนกระดาษ แต่จากเหงื่อและแรงของชาวนาที่ต้องสู้กับต้นทุนและความเสี่ยงทุกฤดูกาล หากรัฐบาลต้องการช่วยชาวนาอย่างแท้จริง ต้องเริ่มแก้ตั้งแต่ “ต้นทาง” ของระบบ ไม่ใช่เพียง “ปลายทาง” ของราคา และต้องลงมือ “ผ่าตัดเชิงนโยบาย” เพื่อสร้างระบบการผลิตและตลาดข้าวที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน