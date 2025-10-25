ทุ่งนาเหลืองอร่าม "นาขั้นบันได บ้านแม่กลางหลวง" จ.เชียงใหม่

ทุ่งนาเหลืองอร่าม "นาขั้นบันได บ้านแม่กลางหลวง" ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ช่วงนี้ข้าวในนาเริ่มสุกออกสีเหลืองทอง เนื่องจากใกล้ถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว
บ้านแม่กลางหลวง เป็นหนึ่งในหมู่บ้านของของชาวปกาเกอะญอ ตั้งอยู่บนลุ่มแม่น้ำแม่กลาง ซึ่งเป็นลุ่มแม่น้ำชั้นที่ 3 ของ ดอยอินทนนท์
วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ดำเนินไปบนพื้นทางของความพอเพียงและเรียบง่าย ส่วนใหญ่จะทำอาชีพทำไร่ทำนา ปลูกข้าว และปลูกกาแฟเป็นหลัก จึงไม่แปลกหากเราจะเห็นวิวนาขั้นบันไดทอดตัวเรียงลงมาจากไหล่เขาอย่างเป็นระเบียบ
ที่บ้านแม่กลางหลวงมีที่พักวิวทุ่งนาหลายที่ หรือถ้าจะแวะไปกินข้าว ดื่มกาแฟก็ได้เช่นกัน กาแฟหอมกรุ่น เคล้ากับอากาศเย็นสบายและไอหมอกที่ปกคลุมเหนือขุนเขาและนาขั้นบันได
บริเวณบ้านแม่กลางหลวงยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ อีก เช่น เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยว ที่มีน้ำตกรักจัง หรือเดินทางต่อขึ้นไปยังยอดดอยอินทนนท์ ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ เป็นต้น
โดยหากสนใจมาชมนาขั้นบันได ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ ราวเดือนสิงหาคม-ปลายเดือนกันยายน เป็นเวลาที่เหมาะอย่างยิ่งในการชมนาขั้นบันได เพราะต้นข้าวกำลังเติบโตมองดูคล้ายพรมสีเขียวสดใสไปทั่วบริเวณ ส่วนช่วงเดือนตุลาคม-ต้นพฤศจิกายน จะได้บรรยากาศของนาข้าวขั้นบันไดสีทองก่อนการเก็บเกี่ยว
