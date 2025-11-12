ครั้งแรกในประเทศไทย! ยูกันดา เปิดประตูการค้า–การลงทุน สู่ความมั่งคั่ง ในงาน The Pearl of Africa - Uganda Business Forum & Expo 2025 - Thailand Chapter

สถานเอกอัครราชทูตยูกันดา ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมราชอาณาจักรไทย ประกาศจัดงาน “The Pearl of Africa - Uganda Business Forum & Expo 2025 - Thailand Chapter” ภายใต้แนวคิด “Unlocking Uganda’s Business Potential: Prosperity Through Partnerships” ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
งานระดับนานาชาติครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญที่รวมพลังของภาครัฐ ภาคเอกชน และนักลงทุนจากทั้งสองประเทศ เพื่อเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่ความร่วมมือที่ยั่งยืนและมั่งคั่งร่วมกัน
ยูกันดา : ศูนย์กลางการลงทุนแห่งใหม่ของทวีปแอฟริกา
ถือเป็นประเทศที่กำลังก้าวสู่เวทีเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างมั่นคง ด้วยพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนที่โดดเด่น และการเข้าถึงตลาดผู้บริโภคกว่า 500 ล้านคน ภายใต้กรอบความร่วมมือ East African Community (EAC) และ Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) ยูกันดาจึงถือเป็น “ประตูสู่ภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดในแอฟริกา” ที่นักลงทุนทั่วโลกต่างจับตามอง
ในปี 2024 มูลค่าการค้าระหว่างยูกันดาและประเทศไทยเติบโตแตะระดับกว่า 59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ยังเปิดกว้างอย่างไร้ขีดจำกัดงาน Uganda–Thailand Expo 2025 จึงเป็นเวทีแห่งโอกาส ที่นักลงทุนไทยจะได้ต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจ เชื่อมโยงสู่ตลาดใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และร่วมสร้างความมั่งคั่งไปพร้อมกับหนึ่งในเศรษฐกิจดาวรุ่งแห่งแอฟริกา
สาขาธุรกิจที่เปิดรับความร่วมมือ
• เกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง: เชิญชวนนักลงทุนร่วมจัดตั้งโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร ระบบชลประทานสมัยใหม่ อุตสาหกรรมปุ๋ย และห่วงโซ่มูลค่าการส่งออกที่เชื่อมโยงเกษตรกรสู่ตลาดโลก
• การท่องเที่ยวและการบริการ: โอกาสในการพัฒนาอีโคลอดจ์ รีสอร์ต ธีมพาร์ค บริษัททัวร์ และความร่วมมือด้านการสร้างแบรนด์แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงบริการสายการบิน
• เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม: ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีฟินเทค โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ดาต้าเซ็นเตอร์ ซอฟต์แวร์ และศูนย์ฝึกอบรมด้านไอซีที เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลแอฟริกา
• แร่ธาตุ พลังงาน น้ำมันและก๊าซ: ความร่วมมือด้านการสำรวจ การกลั่น และการเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมทองคำ โคบอลต์ ทองแดง และพลังงานสะอาด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวของโลก
• การค้า: ส่งเสริมและขยายการค้าระหว่างประเทศไทยและยูกันดา
สถานเอกอัครราชทูตยูกันดา ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนธุรกิจ นักลงทุน สถาบัน และองค์กรพัฒนา เข้าร่วมงาน The Pearl of Africa - Uganda Business Forum & Expo 2025 - Thailand Chapter เพื่อสร้างสะพานแห่งความร่วมมือทางเศรษฐกิจและนวัตกรรม สู่การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่: https://ugandathailand2025.com/