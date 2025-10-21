ไต้หวัน เปิดตัว 21 ผู้เข้ารอบในแคมเปญ “2025 Go Healthy with Taiwan” พร้อมเผยไอเดียนวัตกรรมสุขภาพระดับโลก

แคมเปญ “2025 Go Healthy with Taiwan” ประกาศผล 21 โครงการที่ ผ่านการคัดเลือกรอบรองชนะเลิศ จากจำนวนผู้ส่งข้อเสนอกว่า 638 โครงการ จาก 55 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ อาร์เจนตินา เยอรมนี เคนยา สหรัฐอเมริกา ฯลฯ พร้อมอวดไอเดียสุดล้ำ ตั้งแต่แพลตฟอร์มออกกำลังกายที่ขับเคลื่อนด้วย AI อัจฉริยะ ไปจนถึงโดรนขนส่งทางการแพทย์ ทุกผลงานตอบโจทย์แนวคิดความต้องการด้านสุขภาพระดับโลก ผสานเข้ากับศักยภาพเทคโนโลยีล้ำสมัยของไต้หวัน อย่าง ลงตัว ตอกย้ำบทบาทด้านการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสุขภาพแบบองค์รวมของไต้หวัน ที่กำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
“2025 Go Healthy with Taiwan” เป็นแคมเปญที่เกิดจากความร่วมมือของ กรมการค้าระหว่างประเทศ (TITA) กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (MOEA) และดำเนินการโดย สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) เพื่อผลักดัน ให้เกิดความร่วมมือระดับนานาชาติ ขณะเดียวกันก็เป็นการชูจุดแข็งของไต้หวันด้านการเป็นผู้นำเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพระดับโลก โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งในระดับภาครัฐวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมจาก ทั่วโลก นำเสนอแผนงานสุดสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นการประยุกต์ใช้โซลูชันด้านสุขภาพจากไต้หวันมาช่วยยกระดับ สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรโลกอย่างยั่งยืน
แคมเปญ “2025 Go Health With Taiwan” แบ่งการประกวดออกเป็น 3 หมวดหมู่หลัก ได้แก่ เทคโนโลยีการ ออกกำลังกายและกีฬา, การปั่นจักรยาน และการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ โดยทั้ง 21 โครงการที่ได้รับคัดเลือกต่างแสดงให้ เห็นถึงศักยภาพด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมของไต้หวัน พร้อมนำเสนอแนวทางด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนทั่วโลก
ตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นจากหมวดหมู่เทคโนโลยีการออกกำลังกายและกีฬาที่แสดงให้เห็นถึงการพลิกโฉมการ ออกกำลังกายให้กลายเป็นแพลตฟอร์มสุขภาพอัจฉริยะ ได้แก่ แพลตฟอร์มวิเคราะห์การเคลื่อนไหวไร้เซนเซอร์จากบริษัท Idealabs Inc., ระบบวิเคราะห์ตรวจสุขภาพเชิงลึกอายุยืนแบบเฉพาะบุคคลของบริษัท svexa และระบบจัดการคุณภาพ น้ำในสระว่ายน้ำด้วย AI จากบริษัท Piscina Natural SRL เป็นต้น ในหมวดหมู่การปั่นจักรยาน โครงการที่ได้รับคัดเลือก ได้นำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นการใช้นวัตกรรมอัจฉริยะมาช่วยยกระดับการเจริญวัยอย่างยั่งยืน (Healthy Aging) ส่งเสริมแนวคิดสุขภาพดีวิถีเมือง (Urban Wellness) และเป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดแนวทางการดูแลสุขภาพสำหรับ บุคคลเฉพาะกลุ่มอย่างเหมาะสม ครอบคลุมตั้งแต่ การแก้ปัญหาโรคอ้วนในเด็กไปจนถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพอย่างยั่งยืน ส่วนในหมวดหมู่การดูแลสุขภาพอัจฉริยะ ผลงานไฮไลต์จากโครงการที่เข้ารอบสามารถดึงศักยภาพ ด้านเทคโนโลยีของไต้หวัน โดยมุ่งสร้างผลลัพธ์ที่เห็นได้ทันทีควบคู่กับการดูแลสุขภาพแห่งอนาคต ครอบคลุมตั้งแต่ ระบบขนส่งช่วยชีวิต เช่น โดรนขนส่งเวชภัณฑ์จากประเทศไทย ที่มุ่งหมายในการใช้ขนส่งเวชภัณฑ์ไปยังพื้นที่ทุรกันดาร อย่างทันท่วงที และระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายโรงพยาบาลในช่วงภาวะสงครามจาก Charitable Fund “Medical Innovation” เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่แสดงถึงความก้าวล้ำในการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี เช่น เตียงอัจฉริยะที่ตรวจวัดการ นอนและประเมินความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมแบบไร้สัมผัส จากบริษัท Diamond Light Source รวมถึงระบบเทคโนโลยี วินิจฉัยโรคที่แม่นยำ เช่น การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทางไกล จากบริษัท WIT Technology และแพลตฟอร์ม วิเคราะห์ภาพด้วย AI ราคาประหยัด จาก Neural Labs Africa นวัตกรรมเคลือบอุปกรณ์ต้านการติดเชื้อ จาก LipoCoat BV และอุปกรณ์สวมใส่พลังงานแสงอาทิตย์ จาก Perovskia Solar AG เป็นต้น ซึ่งทุกผลงานล้วนเผยให้เห็นภาพอนาคต ของการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนที่ทุกคนทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้
ไต้หวันเปิดตัวแคมเปญ “2025 Go Healthy with Taiwan” ต่อยอดนวัตกรรมสุขภาพสู่ระดับสากล
แคมเปญดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น พิสูจน์ได้จากจำนวนผู้สมัครที่มีมากกว่า 638 โครงการ สะท้อนขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของไต้หวันที่ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงในระดับโลก นางสาวซูซาน ชี-ชวน ฮู รองอธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ (TITA) กล่าวถึงแคมเปญนี้ว่า “แคมเปญนี้นับเป็นการริเริ่มในระดับโลกที่เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนมาร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านสุขภาพด้วยกัน” ขณะที่นายโจ โจว รองประธานบริหารสภาส่งเสริมการค้า และการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) มองว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นคือเครื่องยืนยันว่า “ไต้หวันคือผู้นำในวงการเทคโนโลยี สุขภาพอย่างแท้จริง”
โครงการไหนจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ติดตามการประกาศผลได้กลางเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งผู้ที่ผ่านเข้าสู่ รอบสุดท้ายจะได้เดินทางไปแข่งขัน ณ ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 เพื่อเฟ้นหา 3 สุดยอดผู้พิชิตเงินรางวัลโครงการละ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
มาร่วมลุ้นกันว่าใครจะขึ้นแท่นคลื่นลูกใหม่แห่งวงการนวัตกรรมสุขภาพโลก รู้คำตอบพร้อมกัน ธันวาคมนี้ ที่ไต้หวัน
รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าชมเว็บไซต์หลักของแคมเปญ “2025 Go Healthy with Taiwan” ได้ที่ https://gohealthy.taiwanexcellence.org/about.html