ชาวสวนลำไยเฮ ครม.เห็นชอบจ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ โครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพ

ชาวสวนลำไยเฮ ครม.เห็นชอบจ่ายเงินสนับสนุนไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ โครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพ หนุนตัดแต่งทรงพุ่ม–ช่อผล เพื่อเพิ่มรายได้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยข่าวดี ที่ประชุม ครม. (11 พ.ย. 68) มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพ ตัดแต่งทรงพุ่ม/ช่อผล ฟื้นฟูสวนลำไย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แพร่ พะเยา น่าน และตาก โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในปี 2568 จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาสวน ตัดแต่งทรงพุ่ม/ช่อผล อัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ต่อครัวเรือน ทั้งนี้ เกษตรกรต้องดำเนินการจริง และผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ 3 ระดับ เพื่อฟื้นฟูสวนลำไยให้มีคุณภาพและผลผลิตที่ดีขึ้น
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าว มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยภาคเหนือ ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ พร้อมส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการสวนลำไยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มสัดส่วนของลำไยคุณภาพสูง เกรดพรีเมียม (AA, A) ให้มากขึ้น สร้างรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน และยกระดับภาพลักษณ์ของลำไยไทยในตลาดโลก
สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ มีดังนี้
1. เป็นเกษตรกรผู้ปลูกลำไยใน 8 จังหวัดภาคเหนือ
2. ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2568 กับกรมส่งเสริมการเกษตร
3. ไม่มีประวัติการเผาในพื้นที่เกษตร ตามประกาศมาตรการป้องกัน PM 2.5
ส่วนเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่
1. พื้นที่ต้องเป็นต้นลำไยที่ให้ผลผลิตแล้ว อายุ 5–25 ปี
2. พันธุ์ลำไยที่เข้าร่วม ได้แก่ พันธุ์อีดอ สีชมพู พวงทอง และเบี้ยวเขียว
3. ต้องเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
4. ต้องดำเนินการตัดแต่งทรงพุ่ม/ช่อผล ตามข้อกำหนด และรายงานผลให้เจ้าหน้าที่ทราบ
5. ต้องแนบใบเสร็จการซื้อปัจจัยการผลิตในช่วงเวลาที่กำหนด
“รัฐบาล โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะพิจารณาสิทธิ์เข้าร่วมจากเกษตรกรที่ปรับปรุงทะเบียนรายเดิมเป็นลำดับแรก หากยังไม่ครบตามเป้าหมาย จะเปิดให้รายเดิมที่ยังไม่ปรับปรุงทะเบียนและรายใหม่เข้าร่วมเพิ่มเติม ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเป็นผู้โอนเงินให้เกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกลำไยใน 8 จังหวัดภาคเหนือที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน”