“รมช.ยศสิงห์” เปิดปฏิบัติการ 11.11 ปราบสินค้า มอก. ปลอม ปิดลิงก์เถื่อนพุ่ง 7,293 รายการ

“รมช. ยศสิงห์” เดินหน้าประกาศสงคราม “ปฏิบัติการ 11.11” กวาดล้างสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มอก. ที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ยกระดับ “สัปดาห์ 11.11” ให้เป็นเทศกาลปราบเครื่องใช้ไฟฟ้าผิดกฎหมาย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั่วประเทศ—ชี้ตัวเลขชัด ปิดลิงก์จำหน่ายผิดกฎหมายแล้ว 7,293 URL และจะขยายผลลงพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้สั่งเดินเครื่องนโยบาย “อุตสาหกรรมพึ่งพาได้” โดยใช้อุตสาหกรรมจังหวัดเป็น “ม้าศึกแนวหน้า” คุมเข้มสองด้านพร้อมกัน คือ คุม “หน้าร้าน” ให้ผู้ค้ารับผิดชอบสินค้าบนชั้นวาง และ ถล่ม “หลังร้าน–ออนไลน์” ด้วยการสั่งปิดลิงก์จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ พร้อมย้ำว่าของกลางจะถูกทำลายทั้งหมด และจะนำทีม สมอ. ลงสุ่มตรวจห้าง–โกดังกระจายสินค้าทั่วภูมิภาค ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพฯ “ยุคนี้ไม่มีที่ยืนให้ผู้กระทำความผิดอีกต่อไป” รมช.อุตสาหกรรมระบุ
ด้าน นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ภายใต้นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ สมอ.เดินระบบ “มอก.วอทช์” ตรวจจับลิงก์ขายต้องสงสัยบนแพลตฟอร์มยอดนิยม ทั้ง Shopee, Lazada และ TikTok โดยเฉพาะสินค้าเสี่ยงอย่าง ไดร์เป่าผม, ปลั๊กพ่วง, พาวเวอร์แบงค์ เป็นต้น ระบบตรวจพบลิงก์ต้องสงสัย 251,136 URL และ สั่งปิดลิงก์ที่ฝ่าฝืนมาตรฐานแล้ว 7,293 URL สินค้าถูกสั่งปิดมากสุด 5 อันดับ ได้แก่
1.พาวเวอร์แบงค์ 1,391 URL
2.ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ 1,384 URL
3.ปลั๊กพ่วง 956 URL
4.ไดร์เป่าผม 780 URL
5.หมวกกันน็อค 478 URL
เลขาธิการ สมอ. เสริมว่า สินค้ามาตรฐานต่ำไม่เพียงอันตรายต่อผู้ใช้ แต่ยังสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจราว 500 ล้านบาทต่อปี พร้อมเตือนโทษตามกฎหมาย: ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้จำหน่าย จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หมายเหตุถึงผู้บริโภค
เลือกซื้อสินค้าที่มี เครื่องหมาย มอก. จากร้าน/ผู้ขายที่เชื่อถือได้ หากพบเห็นสินค้าน่าสงสัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ สามารถแจ้งเบาะแสต่อหน่วยงาน สมอ. เพื่อร่วมกันทำให้การช้อปปิ้ง ปลอดภัย เปิดช้อปได้ทั่วประเทศไทย