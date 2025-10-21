บช.ก.ลุยจับร้านออนไลน์ลอบขายไดร์เป่าผมไม่มี มอก. ทำเด็กบุรีรัมย์ถูกไฟช็อตตาย

ผบช.ก.แถลงผลลุยจับร้านออนไลน์ลักลอบจำหน่ายไดร์เป่าผมนำเข้าจากจีน ทำเด็กบุรีรัมย์ถูกไฟช็อตเสียชีวิต พร้อมยึดของกลางกว่าหมื่นชิ้น รวมมูลค่า 10 ล้านบาท
วันนี้ ( 21 ต.ค.) ที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.บก.ปคบ. พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ ศิริภัทรนุกุล ผกก.3 บก.ปคบ. แถลงผลการตรวจค้น 9 จุด ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร , ปทุมธานี, สมุทรปราการ และ ราชบุรี ตรวจยึด ไดร์เป่าผม เครื่องหนีบ/ม้วนผม และหวีผมไฟฟ้า กว่า 13,929 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากมีแม่สั่งไดร์เป่าผมออนไลน์ ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ จนลูกสาวถูกช็อตเสียชีวิตที่ จ.บุรีรัมย์ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าไดร์เป่าผมดังกล่าวซื้อมาจากแพลตฟอร์มออนไลน์ เมื่อเดือน ม.ค.68 ในราคา 89 บาท โดยผลิตภัณฑ์ มีแต่ภาษาจีน ไม่มีเครื่องหมาย มอก. จึงสั่งการเร่งด่วนให้ตำรวจ บก.ปคบ. ระดมกำลังทุกชุดปฏิบัติการสืบสวนลงพื้นที่ตรวจค้นจับกุม ตั้งแต่สถานที่นำเข้า แหล่งจัดเก็บ โกดังกระจายสินค้า รวมถึงร้านจำหน่ายในหลายพื้นที่
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวต่อว่า ผลการตรวจค้น พบเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผมฯ (ไดร์เป่าผม เครื่องหนีบ/ม้วนผม และหวีผมไฟฟ้า) กว่า 13,929 ชิ้น รวมมูลค่าของกลางกว่า 10 ล้านบาท จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนกก.3.บก.ปคบ. ดำเนินคดีพร้อมขยายผลหาตัวเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีใน 3ข้อหา คือ “นำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ” โทษจำคุกไม่เกิน สองปีหรือ ปรับไม่เกิน สองล้านบาท” หรือทั้งจำทั้งปรับ, “จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน แต่มิได้เป็นไปตามมาตรฐาน” โทษจำคุก ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและ “แสดงเครื่องหมาย มอก. โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ” โทษจำคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ต่อไป
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวอีกว่า จากการสืบสวนเบื้องต้นเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศก่อนมาจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ แล้วนำมาจำหน่าย ราคาตั้งแต่ 100 บาท ไปจนถึง 1,000 บาทต่อชิ้น ผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อนำเครื่องหมาย มอก. ของผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นที่ผ่านการตรวจและได้รับอนุญาตมาใช้แสดง (สวม มอก.) อันเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคให้หลงเชื่อว่าสินค้ามีมาตรฐาน สำหรับไดร์เป่าผมที่ได้มาตรฐานนั้น วัสดุที่ใช้ผลิตจะมีความแข็งแรง ทนทาน สังเกตเบื้องต้นเปลือกหุ้มของเครื่องใช้ไฟฟ้ามีการป้องกันความชื้น, มีการป้องกันต่อการสัมผัสโดยบังเอิญกับส่วนที่มีไฟฟ้า อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ต้องมีฉลากเครื่องหมาย มอก. เลขที่ มอก. และ qrcode ที่แสดงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ให้ตรวจสอบรุ่น รายละเอียด และบริษัทที่จัดจำหน่ายได้
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวเตือนภัยว่า ขอฝากประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ/ยี่ห้อที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพ มีมาตรฐานสากล/ราคาที่เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ (ไม่ถูกจนเกินไป) และขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนหากพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการขายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(ไม่มี มอก.) หรือหรือความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องหรือการสนับสนุนให้มีการกระทำความผิดดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสได้ทางศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 หรือ ส่งคลิปวีดีโอแจ้งข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องให้ตำรวจทราบ ในช่องทางเพจเฟซบุ๊กศูนย์โซเซียลมีเดีย ศปก.ตร. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และหากต้องการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบผลิต นำเข้า จำหน่าย สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ไม่มี มอก.) สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน บก.ปคบ. โทร1135 หรือ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก “ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค” หรือทางเพจ บก.ปคบ.เพื่อป้องกันและปราบปรามสินค้าไม่ได้มาตราฐานต่อไป