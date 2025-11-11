รมช.อุตฯประกาศสงคราม “ปฏิบัติการ 11.11 “ กวาดล้างสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มอก. ผ่านช่องทางออนไลน์

“รมช.ยศสิงห์” ประกาศสงคราม "ปฏิบัติการ 11.11” กวาดล้างสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มอก. ที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมคุมเข้มทั่วประเทศ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนจากการใช้สินค้า โดยเฉพาะช่วงโปร 11.11 นำเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานมาจำหน่าย
จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดปฏิบัติการเชิงรุกครั้งสำคัญ เพื่อยกระดับสัปดาห์ 11.11 ให้เป็นเทศกาลปราบเครื่องใช้ไฟฟ้าผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ หวังปกป้องประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยใช้ “ระบบ มอก.วอทช์” ตรวจหาการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน หวังตัดตอนวงจรสินค้าอันตรายก่อนที่จะถูกส่งไปถึงมือประชาชน โดยเฉพาะ “ไดร์เป่าผม” ที่เคยเกิดเหตุไฟช็อตเด็กอายุ 10 ขวบ เสียชีวิตที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าด้อยคุณภาพ และพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
“ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่กำกับดูแล สมอ. โดยตรง ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบาย "ปิดเร็ว เปิดเร็ว อุตสาหกรรมพึ่งพาได้" โดยให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ เป็น "ม้าศึกแนวหน้า" เพื่อปกป้องประชาชนและลงมือปฏิบัติได้ทันที โดย 1.ต้องคุมเข้ม "หน้าร้าน" เพื่อส่งสัญญาณไปยังผู้ค้าปลีกทุกรายจะต้องรับผิดชอบต่อสินค้าบนชั้นวางของท่าน และ 2. ถล่ม "หลังร้านและออนไลน์" คือ “ปฏิบัติการ 11.11” ที่สั่งปิด URL จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ โดยของกลางที่ยึดอายัดได้ทั้งหมด จะถูกนำไปทำลายให้สิ้นซาก และในเร็วๆ นี้ จะนำทีม สมอ. ขยายผลการกวาดล้างไปยังพื้นที่ภูมิภาคด้วยตนเอง โดยร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดสุ่มตรวจห้างร้านและโกดังกระจายสินค้าต่าง ๆ เพื่อให้เห็นว่านโยบายนี้จะถูกบังคับใช้ทั่วประเทศ ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพฯ เท่านั้น ขอย้ำว่ายุคนี้ไม่มีที่ยืนให้ผู้กระทำความผิดอีกต่อไป”
นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวว่า สมอ. ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการปราบปรามสินค้าด้อยคุณภาพให้หมดไปจากท้องตลาด เพราะนอกจากจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานแล้ว ยังสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ เป็นมูลค่าสูงถึง 500 ล้านบาท/ปี
โดยใช้ระบบ “มอก.วอทช์” ตรวจจับลิงค์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องสงสัยจากแพลตฟอร์มยอดนิยมทั้ง Shopee Lazada และ TikTok โดยเฉพาะไดร์เป่าผม ปลั๊กพ่วง และพาวเวอร์แบงค์ ที่วางขายกลื่อนบนแพลตฟอร์ม
โดยตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 10 พฤศจิกายน 2568 “มอก.วอทช์” ได้ตรวจจับลิงค์ต้องสงสัยเป็นจำนวนทั้งสิ้น 251,136 URL และปิดลิงค์ที่จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานไปแล้ว จำนวน 7,293 URL ซึ่งสินค้า 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) พาวเวอร์แบงค์ 1,391 URL 2) ท่อไอเสียรถมอเตอร์ไซค์ 1,384 URL 3) ปลั๊กพ่วง 956 URL 4) ไดร์เป่าผม 780 URL และ 5) หมวกกันน็อค 478 URL ตามลำดับ ซึ่งผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ