รมช.อุตฯค้นคลังสินค้าแฟลช ฟูลฟิลล์เม้นท์ ย่านบางเสาธง ยึดเครื่องใช้ไฟฟ้ากว่า 6.3 ล.

“จ่าเอก ยศสิงห์” ลงพื้นที่ย่านบางเสาธง สมุทรปราการ ค้นคลังสินค้าแฟลช ฟูลฟิลล์เม้นท์ ขยายผลการตรวจสินค้าไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้ายึดเป็นมูลค่ากว่า 6.3 ล้านบาท
จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า วันนี้(3 พฤศจิกายน 2568) ได้ลงพื้นที่ตรวจคลังสินค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ใน อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นของบริษัท แฟลช ฟูลฟิลล์เม้นท์ จำกัด พบสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มี มอก. จำนวน 4,068 ชิ้น มูลค่ากว่า 6.3 ล้านบาท
“ตนได้กำชับให้ สมอ. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย เร่งขยายผลเพื่อกวาดล้างสินค้าไม่ได้มาตรฐานที่ลักลอบผลิต จำหน่าย หรือนำเข้าผิดกฎหมาย และต้องดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุด กระทรวงอุตสาหกรรม จะไม่ยอมปล่อยให้สินค้าอันตรายเหล่านี้ไปถึงมือประชาชนโดยเด็ดขาด ขณะเดียวกัน ขอย้ำเตือนให้ประชาชนระมัดระวังการเลือกซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า หากไม่มีเครื่องหมาย มอก. คู่กับ QR code ไม่มีชื่อผู้ผลิต ผู้นำเข้า ไม่ระบุแหล่งที่มาให้ตรวจสอบได้ หรือราคาถูกผิดปกติ อย่าซื้อมาใช้ เพราะอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตดังที่ปรากฏเป็นข่าว”
นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการขยายผลจากกรณีไดร์เป่าผมช็อตเด็ก 10 ขวบ เสียชีวิตที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่ง สมอ. ได้ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบ “มอก.ว็อทช์” สแกนตรวจสอบการโฆษณาจำหน่ายไดร์เป่าผมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวม 1,531 URL ตรวจพบการกระทำผิด จำนวน 374 URL จึงสั่งการให้ทุกแพลตฟอร์มระงับการจำหน่ายสินค้าโดยทันที
สำหรับคลังสินค้าของ บริษัท แฟลช ฟูลฟิลล์เม้นท์ จำกัด เป็นหนึ่งในแหล่งกระจายสินค้าของ URL ที่ถูกระงับการจำหน่าย จากการตรวจสอบพบสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทไดร์เป่าผม ที่หนีบผม ที่ม้วนผม หวีไฟฟ้า เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ เครื่องนวดไฟฟ้า หม้อทอดไฟฟ้า เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า เครื่องฟอกอากาศ หลอดไฟแอลอีดี และหมวกกันน็อก ที่ไม่มีเครื่องหมาย มอก. รวมจำนวน 4,068 ชิ้น มูลค่ากว่า 6.3 ล้านบาท จึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งโทษของผู้ประกอบการรายนี้ คือ จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หลังจากนี้ สมอ. จะขยายผลต่อเพื่อดำเนินการสืบหาผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าวต่อไป สำหรับผู้นำเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้าน หรือทั้งจำทั้งปรับ