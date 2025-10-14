ยศสิงห์ เปิดฉากล้างบางสินค้าผิดมาตรฐาน ยึดโกดังออนไลน์เถื่อน 6 แห่ง ของกลางกว่า 1 เเสนชิ้น เดินหน้าสาวถึงตัวการใหญ่

วันนี้(14 ต.ค.) นายจ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมลงพื้นที่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขยายผลคดีอุกฉกรรจ์กรณี เด็กหญิงอายุ 10 ขวบเสียชีวิตจากการถูกไฟช็อต ขณะใช้ ไดร์เป่าผมที่ไม่ได้มาตรฐาน มอก. เหตุสะเทือนใจครั้งนี้นำไปสู่การสืบสวนเส้นทางสินค้าจนพบ คลังสินค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ ลอบจำหน่ายสินค้าไฟฟ้าอันตรายกระจายทั่วประเทศ
การตรวจค้นพบสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าด้อยคุณภาพ กว่า 111,462 ชิ้น รวมมูลค่า 10,962,301.36 บาท ถูกเก็บในโกดังถึง 6 แห่ง ทั้งหมดเป็น เครือข่ายธุรกิจออนไลน์ ใช้ช่องทางแพลตฟอร์มโซเชียลเป็นหน้าร้านลักลอบจำหน่ายสินค้าไร้มาตรฐานให้กับประชาชน
รมช.ยศสิงห์ เปิดเผยว่า นี่ไม่ใช่แค่การค้าผิดกฎหมาย แต่คืออาชญากรรมที่เอาชีวิตประชาชนเป็นเดิมพัน ผมสั่งดำเนินคดีอาญาให้ถึงที่สุด ใครเกี่ยวข้อง คนสั่ง คนขาย คนขน คนเฝ้าโกดัง ไม่มีละเว้น ถอนรากให้ถึงต้นตอ และขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อสินค้าราคาถูกบนโลกออนไลน์ที่ไม่มี มอก.ไม่มี QR Code ไม่มีชื่อผู้ผลิตหรือนำเข้า เพราะเสี่ยงถึงชีวิต
ด้าน นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ระบุว่า สินค้าของกลางมาจากร้านออนไลน์ “SUPER SELLER 99” บน TikTok ส่งจากโกดังภายในซอยเทพกุญชร 22 คลองหลวง ปทุมธานี เชื่อมโยงกับบริษัทนำเข้า เอ็ม-โฮม กรุ๊ป จำกัด และ ซิลเวอร์ 789 กรุ๊ป จำกัด โดยทั้งสองบริษัทเตรียมถูกดำเนินคดีในข้อหา นำเข้าและจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มีโทษ จำคุกสูงสุด 2 ปี ปรับ 2 ล้านบาท และ จำหน่ายของไม่ได้มาตรฐาน จำคุก 6 เดือน ปรับ 5 แสนบาท
รมช.ยศสิงห์ ย้ำชัดว่า คดีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการล้างบางสินค้าผิดมาตรฐานทั่วประเทศ เราจะไล่ล่าต้นตอให้ถึงผู้สั่งนำเข้าเถื่อน ถึงผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลัง ใครทำร้ายคนไทย ผมตามล่าแน่นอน”