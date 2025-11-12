“ทวี” โยน DSI แจง พยานคดีฮั้ว สว.กลับคำให้การอ้างถูกข่มขู่ให้ซัดทอด ภท.

“ทวี” โยน DSI แจง หลังพยานกลับคำให้การคดีฮั้ว สว. หลังอ้างถูกข่มขู่ให้ซัดทอดไปยังพรรคภูมิใจไทย
วันนี้ (12 พ.ย.) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กลาวถึงกรณีพยานในคดีฮั้ว สว.กลับคำให้การ โดยอ้างว่าถูกข่มขู่ให้ซัดทอดไปยังพรรคภูมิใจไทย ว่า เรื่องนี้ขอให้ไปสอบถาม กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เพราะการสอบสวนมีหลายหน่วยงาน รวมทั้งอัยการด้วย แต่รายละเอียดขอให้ไปถามทาง DSI ส่วนที่พยานในคดีอ้างว่าถูกข่มขู่ จึงต้องซัดทอดไปยังพรรคภูมิใจไทยนั้น พ.ต.อ.ทวี ย้ำว่า ให้ไปถาม DSI เอง