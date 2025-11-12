“ฉัตรวรรษ” ชี้ พยานกลับคำให้การคดีฮั้ว สว.หากผู้สอบสวนทำถูกต้องมักจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้

“ฉัตรวรรษ” เผย พยานกลับคำให้การคดีฮั้ว สว.หลังอ้างถูกข่มขู่ซัดทอด ภท. ชี้ อยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจของผู้สอบสวน หากทำถูกต้องเป็นธรรม-มืออาชีพก็ไม่มีแบบนี้
วันที่ 11 พ.ย. 2568 พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา กล่าวถึงกรณีพยานคดีฮั้ว สว.ยื่นหนังสือต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ขอกลับคำให้การ พร้อมให้ข้อมูลว่าข่มขู่ให้ซัดทอดพรรคภูมิใจไทย
โดย พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ กล่าวว่า ตนไม่เสนอความเห็นในข้อกฎหมาย เพราะจะไปก้าวล่วงเจ้าหน้าที่ที่สอบสวน แต่ตนมองว่า ในชีวิตการเป็นตำรวจของตน การจะสอบพยานบุคคลเพื่อยืนยันเรื่องอะไร จะต้องมีพยานหลักฐานที่ฟังได้ว่าบุคคลที่เราเอามาสามารถยันตามพยานหลักฐานที่เรามีได้หรือไม่ จะได้ไม่เกิดประเด็นในการบังคับข่มขู่ ถามนำ หรือชี้นำพยานให้เป็นไปในลักษณะเช่นนั้น ซึ่งตนไม่รู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคำให้การของพยานว่าเกี่ยวข้องอย่างไร แต่กรณีการกลับคำให้การของพยานในชั้นสอบสวนเป็นเรื่องที่น้อยมาก
“ตั้งแต่ผมสอบมา หากพยานกลับคำน้อยมากในการสอบสวนของตำรวจ เพราะต้องหาพยานหลักฐานทุกอย่างให้ได้ชัดเจน แล้วถึงจะตั้งประเด็นคำถามให้สอดคล้องกับพยานที่เขาให้การด้วยความบริสุทธิ์ใจ แต่ถ้าไปเอาพยานมาเพื่อสอบให้เข้าประเด็นกับปัญหาที่ตัวเองตั้งขึ้น เขาสามารถที่จะกลับคำได้ เขาอาจจะบอกว่าถูกข่มขู่ก็เป็นเรื่องของตัวพยานนั้นๆ ในส่วนของตำรวจภาพพยานกลับคำเราไม่ค่อยจะพบ” พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ กล่าว
เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ว่าท้ายที่สุดคดีอาจจะไม่ยุติธรรม พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนขององค์กรนั้นๆ ว่าคุณให้ความทำถูกต้องกับเขาหรือไม่ อธิบายความชัดเจนในการที่เขาจะต้องตอบคำถามและถูกต้องหรือไม่ เพราะฉะนั้น อยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจหรือความถูกต้องของผู้ทำการสอบสวน ตนไม่ได้ว่าใคร เรื่องนี้ตนไม่ค่อยให้ข่าวกับใคร เพราะกังวลว่าจะไปกระทบกับคนที่เขาทำหน้าที่ แต่ขอพูดในเฉพาะส่วนที่มีประสบการณ์เท่านั้น
เมื่อถามว่า จะต้องทำอย่างไรกับสำนวนต่อเพื่อให้เกิดความโปร่งใส พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ กล่าวว่า ต้องพิจารณาจากที่เขากลับคำว่าเป็นเพราะเหตุใด ต้องไปหาพยานหลักฐาน ซึ่งตนก็ไม่รู้จะแนะนำอย่างไร เพราะขึ้นอยู่กับผู้สอบ ถ้าผู้สอบทำถูกต้องเป็นธรรม ก็ไม่มีกลับคำ ผู้สอบสวนเรื่องพวกนี้ต้องเป็นมืออาชีพ จะอยู่ที่ใครสั่งไม่ได้ ต้องตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ ถึงจะทำให้พยานที่เราเอามานั้นน่าเชื่อถือ ไม่เช่นนั้น บางเรื่องพอฟังมายังไม่ทันได้ดี ก็เอาเข้ามาเป็นพยาน ซึ่งก็เป็นเรื่องของพยานคนนั้น ตนก็ไม่เข้าใจ