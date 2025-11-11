"ดีเอสไอ" สั่งสอบปมพยานคดีฮั้ว สว. กลับคำให้การ อ้างถูกข่มขู่

MGR Online - อธิบดีดีเอสไอ มอบหมาย กองคดีการฟอกเงินทางอาญา ตรวจสอบกรณีพยานคดีฮั้ว สว. ขอกลับคำให้การ - อ้างถูกข่มขู่ พร้อมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
วันนี้ (11 พ.ย.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เผยแพร่เอกสารชี้แจง โดยระบุว่า "ตามที่ปรากฏภาพข่าวทางสื่อสารมวลชนรวมทั้งสื่อโซเชียลมีเดีย ว่าเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา พยานในคดีฮั้วการเลือกตั้งวุฒิสภา ได้ทำบันทึกคำให้การเพิ่มเติม เป็นหนังสือเพื่อกลับคำให้การ ถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และได้ลงเลขรับไว้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568 โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งกล่าวว่า ตนเป็นพยานที่เคยมาให้การต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษว่ามีการฮั้วการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยมีบุคคลดังกล่าวและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองแห่งหนึ่ง รวมทั้งให้การกับสถานที่ที่เกี่ยวข้อง กล่าวหาว่าได้สนับสนุนให้บุคคลต่าง ๆ ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา โดยมีการจัดทำโพยฮั้วเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรม โดยบุคคลดังกล่าวขอให้การเพิ่มเติมอ้างว่าคำให้การที่เคยให้ก่อนหน้านี้นั้นเป็นการให้ถ้อยคำที่เกิดจากการข่มขู่ และยื่นหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นบันทึกถ้อยคำเพิ่มเติม รวม 5 ประเด็น พร้อมทั้งระบุว่าได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น แล้วนั้น
จากกรณีดังกล่าว พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า มีหนังสือดังกล่าวมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษจริง และเกี่ยวข้องกับคดีพิเศษที่ 24/2568 กองบริหารคดีพิเศษ ในฐานะหน่วยกลางด้านคดีของกรม ได้ส่งเรื่องไปยัง กองคดีการฟอกเงินทางอาญา ในฐานะหน่วยงานเจ้าของเรื่องแล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 พันตำรวจตรี ยุทธนาฯ จึงมีคำสั่งให้กองคดีการฟอกเงินทางอาญา ตรวจสอบตามประเด็นขอความเป็นธรรมและคำกล่าวหาดังกล่าว แล้วให้รายงานข้อเท็จจริงมาเพื่อประกอบการสั่งการ โดยพร้อมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย"