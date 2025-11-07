"ทวี" ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม "พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์" คืนสุดท้าย วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน

วันนี้ (7 พ.ย.) พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ฐานะหัวหน้าพรรคประชาชาติ และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม และพิธีบรรจุศพ พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ์ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ
โดยในวันนี้มีพรรคเพื่อไทย, หลักสูตร ปปร. 16 สถาบันพระปกเกล้า, นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 34, จปร.5, ทหาร-ตำรวจ1834, มูลนิธิเปาอินทร์ พร้อมด้วย ภริยา บุตรธิดาและหลานๆ ครอบครัว พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยวันนี้ เป็นการสวดพระอภิธรรมเป็นคืนสุดท้าย และมีพิธีบรรจุศพในเวลา 19.00 น.