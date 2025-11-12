กมธ.แก้ รธน.เคาะแล้ว ตัด ส.ส.ร.ออกจากกระบวนการทำ รธน.ใหม่ เหลือแค่ “กมธ.ยกร่างฯ” ที่รัฐสภาเป้นผู้คัดเลือก

กรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีมติตัด “ส.ส.ร.” ออกจากระบวนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เหลือแค่ “กรรมาธิการยกร่างฯ” องค์กรเดียว เพิ่ม กมธ.ฟังความเห็นประชาชน แทน สภาที่ปรึกษา “พริษฐ์” เผย ขั้นตอนต่อไปหารือกระบวนการคัดเลือก กมธ.ยกร่างฯ โดยรัฐสภาเป็นผู้คัดเลือก
วันนี้ (12 พ.ย.) ที่รัฐสภา การประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่มี นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นประธาน มีการพิจารณามาตรา 256/1 ว่าด้วยองค์กรจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยมี 2 แนวทาง คือ (1) ให้มีคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญเพียงองค์กรเดียว หรือ (2) ให้มีทั้ง กมธ.ยกร่างฯ และสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)
ผลการลงมติที่ประชุมช่วงเช้า มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก ให้คงไว้เพียง “คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ” เป็นองค์กรเดียวทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมลงมติตัดทิ้งสภาที่ปรึกษาการยกร่างฯ ตามร่างของพรรคประชาชน และปรับให้เป็น “คณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐสภาแทน
นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะกรรมาธิการ เปิดเผยว่า หลังผ่านการพิจารณามาตรา 256/1 แล้ว กมธ.จะพิจารณารายละเอียดขั้นตอนการคัดเลือก กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญต่อไป โดยตามข้อเสนอของพรรคประชาชน ให้สมาชิกรัฐสภา 20 คนรวมกลุ่มกันเพื่อเสนอชื่อ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ 1 คน ซึ่งเบื้องต้นที่ประชุมมีแนวโน้มเห็นด้วย แต่จะต้องหารือเพื่อสรุปให้ชัดเจนก่อนเข้าสู่การพิจารณาเรื่องที่มาของผู้ได้รับการคัดเลือก และให้รัฐสภาเป็นผู้คัดเลือกอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไป.