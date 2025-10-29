"ชลน่าน" เผยมติคณะทำงาน ชง "2 โมเดล สสร.- 2 โมเดล กมธ.ยกร่าง" ให้ กมธ.ชุดใหญ่พิจารณาพรุ่งนี้

"ชลน่าน" เผยมติคณะทำงาน ชง 2โมเดล สสร. 2 โมเดล กมธ.ยกร่าง ให้ กมธ.ชุดใหญ่พิจารณาพรุ่งนี้ ยึดหลักการมีตัวแทนจังหวัด-บล็อกเสียงข้างมากลากไป คาดพิจารณาจบได้สัปดาห์นี้ พร้อมเผยขยับไทม์ไลน์แก้ รธน.เล็กน้อย
วันที่ 29 ต.ค.ที่รัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย ฐานะคณะทำงานสรุปประเด็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ในกรรมาธิการ (กมธ.)พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการนัดประชุมนัดแรก วานนี้ (28 ต.ค.) ซึ่งมีวาระพิจารณาถึงรูปแบบของสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) และ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ว่า กรณีของที่มาของ สสร. มี 2 แนวทาง คือ 1.ยึดตามรูปแบบที่ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับที่พรรคประชาชนเสนอ และรัฐสภาลงมติให้เป็นร่างหลักในการพิจารณา ที่ให้มีสภาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูญ จำนนวน 100 คนมาจากการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และ 2.ให้มี สสร. 100 คน ซึ่งเป็นหลักการของร่างแก้ไขเพิ่มเติมฉบับของพรรรคภูมิใจไทย โดยขั้นตอนคือการเปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติแต่ละจังหวัด โดยไม่จำกัดจำนวน จากนั้นส่งให้รัฐสภาเป็นผู้คัดเลือก ซึ่งในขั้นตอนของรัฐสภาได้คำนึงถึงหลักการของการป้องกันการใช้เสียงข้างมากลากไป โดยสมาชิกรัฐสภาต้องรวมกลุ่มๆ ละ 7 คน เพื่อเลือก สสร. 1 คน ทั้งนี้มีเงื่อนไขให้คำนึงถึงการมีสสร. ที่เป็นตัวแทนจากแต่ละจังหวัดด้วย
นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า ส่วนรูปแบบของ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ มติของคณะทำงานมีแนวทางข้อเสนอ คือ 1.ให้รัฐสภาเป็นผู้เลือก 35 คนโดยเลือกจาก สสร. หรือ ให้รัฐสภาเลือกบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญ 35 คน หรือ ให้รัฐสภาเลือกจาก สสร. 20 คนและบุคคลภายนอก 20 คน และ 2.ไม่ใช้รัฐสภาเลือก แต่ให้สิทธิ สสร. เป็นผู้ดำเนินการเลือก กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
“ข้อเสนอที่คณะทำงานพิจารณาเตรียมเสนอเพื่อเป็นทางเลือกให้กมธ.พิจารณาในการประชุมวันวันพรุ่งนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับที่ประชุมจะพิจารณาว่าจะใช้แนวทางใดหรือไม่ รวมไปถึงให้พิจารณาเรื่องเกี่ยวเนื่องว่าจะขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญล่าสุดหรือไม่ เพราะในข้อเสนอของคณะทำงาน ต้องระบุแนวทางที่มาจากร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขฉบับที่ยึดเป็นหลักด้วย” นพ.ชลน่าน กล่าว
นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่าที่ประชุมยังได้พิจารณาปรับไทม์ไลน์การทำงานนด้วย หลังจากที่พ.ร.บ.ประชามติฉบับที่ 2 มีผลบังคับใช้ ทำให้มีเวลาทำงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาวาระสอง ในช่วงวันที่ 20 - 21 พ.ย. และโหวตวาระสาม ในวันที่ 10 ธ.ค. ซึ่งทั้ง 2 การประชุมนั้น จะเสนอให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ
เมื่อถามว่าแนวทางให้รัฐสภาเลือก กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ กังวลหรือไม่ว่าอาจถูกโต้แย้งว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ในรายละเอียดนั้นจะกำหนดคุณสมบติไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการมาทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมถึงต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ดังนั้นไม่ใช่ว่าเลือกใครก็ได้เข้ามาเป็น ซึ่งในกรณีที่กำหนดให้ สสร. เลือกคนนอกก็เช่นกันต้องพิจาณาคุณสมบัติด้วย
เมื่อถามว่าการประชุมของกมธ.ชุดใหญ่ จะสามารถเคาะแนวทางที่เสนอได้ในการประชุมสัปดาห์นี้หรือไม่ นพ.ชลน่าน กล่าวโดยเชื่อว่าจะมีข้อยุติภายในสัปดาห์นี้ เพื่อจะได้พิจารณารายละเอียดในมาตราต่างๆ ได้ต่อไป