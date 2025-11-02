กมธ.แก้รธน. มอบอำนาจรัฐสภาเลือกองค์กรทำรธน.ใหม่ เสียงแตกมีไม่มีสสร. สัปดาห์หน้าโหวตหาข้อยุติ

กมธ.แก้รธน. มอบอำนาจรัฐสภา เลือกองค์กรทำรธน.ใหม่ แต่ยังเสียงแตก ระหว่างควรมี สสร. หรือไม่ ด้าน “โฆษกมธ.” เผยสัปดาห์หน้า นัดโหวตเพื่อหาข้อยุติ ก่อนลงรายละเอียดมาตรา
ผู้สื่อข่าวรายงาน ถึงผลการประชุมของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม รัฐสภา ที่มีนายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นประธานกมธ. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งได้พิจารณาถึงรูปแบบของสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) และ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ตามที่คณะทำงานสรุปประเด็นนำเสนอ
โดยตามรายละเอียดของรายงานสรุปผลประชุม ระบุว่า แนวทางที่คณะทำงานสรุปประเด็น ประกอบด้วย 1.การให้ประชาชนเลือกตั้งบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. และ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ 2.การกำหนดให้องค์กรใดทำหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ระหว่าง กำหนดให้มี เฉพาะกมธ.ร่างรัฐธรรมนูญทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรือ ให้มีทั้ง สสร. และกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญทำหน้าที่
3.ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่ทำหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่กับรัฐสภา 4.การพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของรัฐสภา 5.ที่มาของสสร. และกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ 6.หน้าที่และอำนาจของสสร. และ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ 6.หน้าที่และอำนาจของสสร. และกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ 7.การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
“ทั้งนี้กมธ.ส่วนใหญ่เห็นว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของปวงชนชาวไทยต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อกรระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมถึงให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลือกองค์กรทำหน้าที่ แต่ส่วนหนึ่งของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 18/2568 วินิจฉัยว่ารัฐสภาไไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรง การกำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลือกองค์กรที่ทำหน้าที่อาจทำให้เกิดปัญหาตีความและทำให้กระบวนการจัดทำไม่ลุล่วง กมธ.ส่วนใหญ่จึงเห็นว่าควรให้รัฐสภาทำหน้าที่คัดเลือกองค์กรที่ทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยอาจกำหนดแบ่งกลุ่มให้สมาชิกรัฐสภาตามสัดส่วนเพื่อดำเนินการคัดเลือกองค์กรที่ทำหน้าที่จัดดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”
ส่วนประเด็นการกำหนดให้องค์กรใดจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ประชุมเห็นเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายหนนึ่งเห็นควรให้มี กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญเพียงองค์กรเดียวในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และรัฐสภาทำหน้าที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ส่วนอีกฝ่ายเห็นว่า ควรให้มี ทั้ง สสร. และกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยแบ่งหน้าที่คือกมธ.ทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ส่วนสสร.มีหน้าที่รับฟังความคิดเห็นประชาชน และให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก่อนเสนอให้รัฐสภาพิจารณา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุม กมธ.ยังพิจารณากำหนดกรอบเวลาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 พ.ย. หากไม่แล้วเสร็จ จะขยายเวลาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงษ์ สว. ฐานะโฆษก กมธ.พิจารณาร่างแก้รัฐธรรมนูญ รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ว่า กมธ.จะนัดประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 5 พ.ย. ซึ่งมีประเด็นที่จะพิจารณาตามที่นายณัฐวุฒิแจ้งคือ จะลงมติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรจัดทำรัฐธรรมนูญ ว่าจะให้มี สสร. หรือ ไม่มี รวมถึง กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ จากนั้นจะเป็นการพิจารณาเนื้อหาที่ลงรายละเอียดมาตราต่างๆ ต่อไป