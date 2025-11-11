นายกฯ ย้ำพวกเราไม่ทิ้งกัน ไม่ยอมเสียดินแดน ขอยึดมั่นและให้ความสำคัญความปลอดภัยของทุกคน

“อนุทิน” ย้ำ บนภูมะเขือพวกเราจะไม่ทิ้งกัน จะไม่ยอมเสียดินแดน ขอให้ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของทุกคนเป็นสำคัญ
วันที่ (11 พฤศจิกายน 2568) ณ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ฐานปฏิบัติการอินทุมาน (ภูมะเขือ) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดน จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองพันทหารราบที่ 11 โดยมีพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และพลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมด้วย
เมื่อเดินทางถึงผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 (ผบ.ฉก.) รอให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดน
โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดินทางมาวันนี้มาเยี่ยม และให้กำลังใจ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เสนาธิการทหารบก ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะร่วมเดินทางมาด้วย ตั้งใจที่จะมาเยี่ยมกำลังพลทุกนาย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ รักษาบ้านเมือง รักษาประชาชน และอธิปไตย พร้อมกับกล่าวย้ำว่า “พวกเราจะไม่ทิ้งกัน จะไม่ยอมเสียดินแดน ขอให้ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของทุกคนเป็นลำดับสูงสุด” โดยนายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจว่า รัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขปัญหาทุกอย่างด้วยความรอบคอบและเร็วที่สุด
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้มอบถุงยังชีพ และถ่ายภาพร่วมกับกำลังพล และกับคณะ ณ บริเวณเสาธงชาติไทย