“รมว.เฮ้ง” รับลูก “นายกฯ หนู” เตรียมพร้อมอุทยานฯ ทุกแห่งตามแนวชายแดน รองรับอพยพช่วยเหลือประชาชนจากเหตุปะทะ ไทย-กัมพูชา

วันนี้ (28 ก.ย.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการเร่งด่วนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์) ตามข้อสั่งการของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่งตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เตรียมความพร้อมรองรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะที่เกิดขึ้นอีกครั้งตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา โดยได้มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด ทส. จัดกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งจากอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รวมถึงพาหนะรถยนต์ และอุปกรณ์จำเป็น เข้าสนับสนุนหน่วยงานความมั่นคง ในการเตรียมพร้อมอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ตามแนวปะทะไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวและพื้นที่ปลอดภัย และร่วมกับฝ่ายปกครองและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวังบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนที่อพยพออกจากพื้นที่ รวมถึงจัดเตรียมเต็นท์พักพิงให้กับเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนในพื้นที่ที่ปลอดภัย เพื่อสนับสนุนแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง (หมู่บ้าน) ในการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ ยังได้ให้ประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อเร่งรัดการเก็บกู้วัตถุระเบิดสังหารบุคคลในพื้นที่ปฏิบัติงานและเส้นทางตรวจการณ์ ตลอดจนเส้นทางยุทธวิธี