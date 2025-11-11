ครม.เคาะแนวทางนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 69 ปรับนำเข้า 1 ล้านตันไร้ภาษี แต่ต้องรับซื้อในประเทศ 3 ต่อ 1

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. มีมติเห็นชอบแนวทางนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 69 ปรับเพดานโควตานำเข้า 1 ล้านตัน ในอัตราภาษีร้อยละ 0 พร้อมเงื่อนไขต้องรับซื้อในประเทศ 3 ส่วน ต่อการนำเข้า 1 ส่วน
วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2568) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกำหนดมาตรการการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่มีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเผา ตามมติ นบขพ. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 และการกำหนดมาตรการการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก [World Trade Organization (WTO)] ในโควตา และข้าวสาลีสำหรับการผลิตอาหารสัตว์ปี 2569 ตามมติ นบขพ. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568 ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) เสนอ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แนวทางการบริหารจัดการนำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2569 ประกอบด้วย
1. มาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่มีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเผา
2. การกำหนดมาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) ในโควตาและข้าวสาลีสำหรับอาหารสัตว์ โดยต้องรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศปริมาณ 3 ส่วน ต่อการนำเข้า 1 ส่วน และ
3. การกำหนดปริมาณและอัตราภาษีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้กรอบ WTO โดยให้มีการกำหนดมาตรการดังกล่าวปีต่อปี ดังนี้
3.1) ให้องค์กรคลังสินค้า (อคส.) และผู้นำเข้าทั่วไปนำเข้า
3.2) อัตราภาษี ในโควตา ร้อยละ 0 และปริมาณ 1 ล้านตัน
ทั้งนี้ เพื่อบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศให้เกิดความสมดุล ทั้งห่วงโซ่ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ข้ามพรมแดนโดยส่งเสริมการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศที่ไม่ใช้การเผาควบคู่กับการกำกับดูแลการเผา พื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรในประเทศ
“การดำเนินมาตรการบริหารจัดการนำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2569 เพื่อให้ไทยมีวัตถุดิบเพียงพอในการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศ รวมทั้ง เพื่อให้คณะทำงานนโยบายการค้าสหรัฐอเมริกาสามารถจัดทำข้อเสนอของไทยสำหรับเจรจากับสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับประเด็นการค้าและลดผลกระทบที่จะเกิดจากนโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกา” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำ