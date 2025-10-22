“พาณิชย์”ทำความเข้าใจเพื่อนบ้าน เตรียมใช้มาตรการนำเข้าข้าวโพดปลอดเผา

กรมการค้าต่างประเทศชี้แจงมาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลอดการเผาให้กับ สปป.ลาว และเมียนมา หลังจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค.69 ย้ำการดำเนินการ มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดน ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนในอาเซียน
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการกำหนดมาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลอดการเผาของไทย” ผ่านระบบออนไลน์ ชี้แจงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลอดการตัดไม้ทำลายป่าและปลอดการเผาในเมียนมา เพื่อเตรียมความพร้อมการบังคับใช้มาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลอดการเผาของไทย ที่จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2569 โดยมีหน่วยงานภาครัฐของไทย สปป.ลาว และภาคเอกชนของเมียนมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
โดยการจัดทำมาตรการดังกล่าว เนื่องจากรัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดน ซึ่งมีสาเหตุจากการเผาพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะในภาคการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลอดการเผาของไทยจึงถูกกำหนดขึ้น เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพทางสุขภาพของคนไทยตลอดจนส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ที่ทั้งโลกและไทยให้ความสำคัญ
ทั้งนี้ สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นสินค้านำเข้าสำคัญของไทย เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศมีเพียงประมาณ 4 ล้านตันต่อปี ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ที่มีสูงถึง 9 ล้านตันต่อปี โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบสำคัญที่สุด จึงต้องมีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เป็นจำนวนมาก
“กรมอยากให้ทุกภาคส่วนเห็นว่ามาตรการและกฎหมายว่าด้วยการปลอดการเผามีเจตนาที่ดีในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคให้ดีขึ้น และผลักดันการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และสนับสนุนเป้าหมายร่วมของนานาชาติในการรักษาสิ่งแวดล้อม การชี้แจงในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับหลักการค้าอย่างยั่งยืน และเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างไทย เมียนมา และ สปป.ลาว ในการลดปัญหามลพิษข้ามพรมแดน เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชนในภูมิภาค”นางอารดากล่าว
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2568 ที่ผ่านมา นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้เป็นผู้แทนในการหารือร่วมกับอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ของเมียนมา และ สปป.ลาว ประจำประเทศไทย เพื่อทำความเข้าใจมาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลอดการเผาของไทย รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการแต่งตั้งหน่วยงานที่มีอำนาจ (Competent Authority) และการออกหนังสือรับรองกระบวนการปลูกที่ปลอดการเผาของแต่ละประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนและส่งเสริมการค้าเกษตรยั่งยืนด้วย