ครม.เห็นชอบปรับองค์ประกอบ “คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ” พิจารณาโครงการวงเงินเกิน 200 ล้าน

ครม.เห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบ “คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการพิจารณาโครงการที่มีวงเงินลงทุนเกิน 200 ล้านบาท
วันที่ 11 พ.ย.นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ ให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ เพื่อให้การพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานรัฐมีความต่อเนื่อง โปร่งใส และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคณะกรรมการยังคงมี หน้าที่และอำนาจเดิม ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 200 ล้านบาทขึ้นไป ก่อนเสนอคำของบประมาณต่อสำนักงานงบประมาณ
การปรับปรุงครั้งนี้ เป็นการเพิ่มผู้แทนจาก กรมบัญชีกลาง เข้าร่วมเป็นกรรมการ และปรับองค์ประกอบในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยยังคงอำนาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการใช้งบประมาณด้านไอที รวมถึงการบูรณาการข้อมูลและระบบร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงบประมาณ และยกระดับมาตรฐานกลางของระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ
รองโฆษกรัฐบาลระบุว่า คณะกรรมการดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินจำนวนมาก โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การใช้ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของรัฐ เพื่อให้การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์มีมาตรฐานเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
“รัฐบาลต้องการให้การลงทุนด้านเทคโนโลยีของรัฐเป็นไปอย่างรอบคอบ ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และไม่เกิดความซ้ำซ้อน การปรับองค์ประกอบคณะกรรมการครั้งนี้จะช่วยให้การพิจารณาเป็นระบบและมีความต่อเนื่องมากขึ้น”
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่นำเสนอ