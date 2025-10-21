ส.อ.ท.เสนอ ธปท.ออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วย SMEs สู้ปัญหา ศก.โลกผันผวนรุนแรง

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และคณะผู้บริหาร ว่า เป็นนิมิตหมายที่ดี ที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทยในภาวะที่โลกผันผวนรุนแรง พร้อมลดช่องว่างการสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างภาคการเงินและภาคการผลิต เนื่องจาก ธปท.มีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ ซึ่งปัญหาใหญ่คือ เงินบาทที่แข็งค่ากว่า 7 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับภูมิภาค ขณะที่เงินเวียดนามอ่อนค่ากว่า 3 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เกิดช่องว่างการแข่งขันห่างกันเกือบ 10 เปอร์เซ็นต์ เสียเปรียบประเทศคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัด โดยรายได้จากการส่งออกคิดเป็นกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)
ทั้งนี้ ส.อ.ท. เสนอแนวทางให้ ธปท. และสถาบันการเงิน พิจารณาซอฟต์โลน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือ SMEs โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีวินัยทางการเงินดี เช่น ไม่เคยค้างชำระค่าน้ำค่าไฟ หรือมีเครดิตชุมชนที่ดี ควรได้รับแต้มต่อในการกู้ยืม รวมทั้งให้จัดตั้งกองทุน SMEsนวัตกรรมการเงิน โดยเปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุน เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อปกติเข้ามาขอทุนสนับสนุนได้ เพราะด้วยภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ผู้ขายต้องขายแบบเครดิต แต่ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินสด ทำให้ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่อง การออกแบบระบบสินเชื่อแบบใหม่จึงเป็นเรื่องจำเป็น และยังเสนอให้ภาครัฐเพิ่มสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เป็นสินค้าเมดอินไทยแลนด์ เป็น 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมในประเทศ พร้อมสนับสนุนโครงการคนละครึ่งพลัส ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้า
