เตือนอีก 3 แสนกว่าคนได้สิทธิคนละครึ่งพลัส รีบไปใช้ก่อนตัดสิทธิ 5 ทุ่มคืนนี้

รัฐบาลย้ำผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัส อีก 3 แสนกว่าคน ต้องใช้จ่ายครั้งแรกผ่านแอป “เป๋าตัง” ภายใน 23.00 น. ของวันนี้ เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ เผย ตัดสิทธิร้านค้า ทำผิดแล้ว 78 ราย
วันนี้ (11 พ.ย.) นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำเตือนประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งพลัส ขอให้รีบดำเนินการใช้จ่ายคนละครึ่งพลัสผ่านแอป “เป๋าตัง” ครั้งแรกภายใน 23.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 หากไม่ใช้จ่ายภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการในเฟสนี้ทันที
สำหรับความคืบหน้าโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 10 พ.ย. 2568 เวลา 17.00 น. มีผู้ใช้จ่ายสำเร็จสะสมแล้ว 19.62 ล้านคน จากจำนวนผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด 20 ล้านคน โดยมียอดการใช้จ่ายที่สำเร็จสะสมสูงถึง 28,794.53 ล้านบาท ผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 820,449 ร้านค้า และก่อให้เกิดจำนวนรายการใช้จ่ายสำเร็จรวมกว่า 203.99 ล้านครั้ง
ในส่วนของการใช้จ่ายผ่านบริการ “ฟู้ดเดลิเวอรี” ซึ่งเป็นอีกส่วนสำคัญของโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ปัจจุบันมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 360 ล้านบาท จากผู้ใช้งาน 1.31 ล้านคน แบ่งออกเป็น LINEMAN ครองแชมป์อันดับ 1 มียอดใช้จ่ายสูงสุดที่ 215 ล้านบาท Grab ตามมาเป็นอันดับ 2 ที่ 127 ล้านบาท ส่วน ShopeeFood ยอดใช้จ่าย 17 ล้านบาท และ Robinhood มียอดใช้จ่าย 6.1 แสนบาท
ทั้งนี้ จากการติดตามตรวจสอบพฤติการณ์ของร้านค้าในสื่อสังคมออนไลน์ ร่วมกับการวิเคราะห์ธุรกรรมของร้านค้าด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Analytics) กระทรวงการคลังได้ระงับสิทธิการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส ของร้านค้าแล้ว จำนวน 78 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 68) เนื่องจากมีพฤติการณ์รับแลกเงินและสแกนรับเงินห่างจุดขายแบบผิดปกติ
“ขอย้ำเตือนให้ประชาชนรักษาสิทธิคนละครึ่งพลัส หากพ้นเวลา 23.00 น. ของวันนี้ ถือว่าท่านสละสิทธิ โดยยอดเงินที่เหลือจากโครงการในเฟสนี้ จะถูกนำมาพิจารณาเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการในเฟสถัดไป เพื่อให้เม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจถูกใช้
อย่างคุ้มค่าที่สุดต่อไป” นางสาวอัยรินทร์ กล่าว