ศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติเวียดนามโดนแฮกเกอร์โจมตี ทางการเร่งสอบประเมินผลกระทบ

รอยเตอร์ - ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในเวียดนามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหนี้ถูกแฮกเกอร์โจมตี และผลกระทบจากการโจมตีครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการประเมิน ตามการรายงานของหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศ รวมถึงเอกสารที่รอยเตอร์ได้เห็น
เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (CIC) ของเวียดนาม ที่เป็นหน่วยงานที่บริหารโดยธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม โดยมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลอ่อนไหว เช่น รายละเอียดส่วนบุคคลทั่วไป การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต การวิเคราะห์ความเสี่ยง และข้อมูลบัตรเครดิต
“การสอบสวนเบื้องต้นชี้ให้เห็นสัญญาณของการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตที่มีจุดประสงค์เพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคล โดยขอบเขตของการละเมิดยังอยู่ระหว่างการประเมิน” หน่วยงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของเวียดนาม ระบุในคำแถลง
ในจดหมายแยกต่างหากลงวันที่ 11 ก.ย. ที่ส่งถึงสถาบันการเงินและรอยเตอร์ได้เห็น CIC ระบุว่ากำลังสอบสวนเหตุการณ์นี้
นอกจากนี้ CIC ยังสงสัยว่าการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งนี้น่าจะเป็นการวางแผนของ Shiny Hunters กลุ่มแฮกเกอร์นานาชาติ ที่เป็นที่รู้จักจากการโจมตีบริษัทระดับโลกอย่าง Google Microsoft และ Qantas
“อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือสร้างความเสียหายใดๆ และระบบให้บริการข้อมูลเครดิตยังคงทำงานได้อย่างสมบูรณ์” CIC ระบุ
ธนาคารกลางเวียดนามไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอแสดงความคิดเห็น และรอยเตอร์ไม่สามารถติดต่อกลุ่ม Shiny Hunters ได้ในทันที
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดเผยว่ามีบัญชีจำนวนเท่าใดที่อาจได้รับผลกระทบจากการโจมตีดังกล่าว
ธนาคารเพื่อการลงทุน JPMorgan ระบุในบันทึกถึงนักลงทุนในวันศุกร์ว่า เหตุการณ์นี้อาจนำไปสู่ต้นทุนที่สูงขึ้นสำหรับธนาคารในการปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์ และเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกระแสเงินฝาก แต่ธนาคารยังคงแนะนำให้ลงทุนในธนาคารเวียดนามต่อไป เว้นแต่จะเกิดผลกระทบในวงกว้างหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพิ่มเติม
ในรายงานความปลอดภัยทางไซเบอร์ปี 2567 Viettel บริษัทด้านโทรคมนาคมที่บริหารโดยกองทัพเวียดนาม ระบุว่าการรั่วไหลของข้อมูลในเวียดนามเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยมีบัญชีรั่วไหล 14.5 ล้านบัญชี คิดเป็น 12% ของจำนวนบัญชีรั่วไหลทั่วโลก.