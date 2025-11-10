เคนโด้จากผู้ประกาศดัง ขึ้นแท่น รองโฆษกรวมไทยสร้างชาติ

เคนโด้ เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร จากผู้ประกาศ ดีเจ พิธีกรดังประสบการณ์กว่า25 ปี ตัดสินใจเข้าสู่วงการ การเมือง ด้วยอุดมการณ์ต้องการช่วยเหลือประชาชนให้มากขึ้น หลังจากลงสนามทำสงครามกับแชร์ลูกโซ่มากกว่า 10 ปี เห็นถึงการแก้ไขที่ต้องแก้ที่ระบบและกฎหมายที่ล้าหลัง เคนโด้เองทราบประวัติการทำงานของหัวหน้าพรรค นาย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่มุ่งเน้นแก้ไขกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายให้เป็นธรรมกับประชาชน
เคนโด้จึงได้มีโอกาสเข้าพบหัวหน้าพรรคและนำเสนอการช่วยเหลือประชาชน และพรรคพร้อมสนับสนุนการช่วยประชาชนในสิ่งที่เคนโด้ทำมาตลอด นั่นคือ ปราบกลโกงทุกรูปแบบ ทั้งสแกมเมอร์ แชร์ลูกโซ่ หลอกลงทุนต่างๆ ที่จะพัฒนาไปสู่การแก้กฎหมายตัดวงจรตั้งแต่ต้น
เคนโด้กล่าวว่า ตั้งแต่ผมได้พบพี่ตุ๋ย พีระพันธุ์ ผมเห็นการคิดและทำเพื่อประชาชน ไม่เห็นการเจรจาผลประโยชน์ใดๆ และผมก็ได้โอกาสการทำงานที่ผมถนัดคือการประชาสัมพันธ์ ได้สัมภาษณ์ หัวหน้าพรรคในประเด็นที่สังคมสนใจ และได้สัมภาษณ์บุคคลสำคัญของพรรคหลายท่าน ทั้ง ป๋าชัช ชัชวาลล์ คงอุดม เลขาธิการพรรค ได้ความมั่นใจในการไปต่อของพรรคอย่างมั่นคงพร้อมชนทุกปัญหาให้ประชาชน
ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ที่มีความเชี่ยวชาญข้อกฎหมายต่างๆ
ผมยิ่งมั่นใจว่าพรรครวมไทยสร้างชาติได้รวมคนดีๆมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง
วันนี้เคนโด้ได้รับการแต่งตั้งจาก หัวหน้าพรรค นาย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ให้ดำรงตำแหน่ง รองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ ตามความถนัดและประสบการณ์ของเคนโด้ที่เป็น ดีเจ พิธีกร ผู้ประกาศข่าว กว่า 25 ปี ทักษะการสื่อสารของเคนโด้ ทำมาแล้วทุกรูปแบบ สื่อสารทางวิทยุ โทรทัศน์ เขียนหนังสือ รวมทั้งในโซเชียลมีเดีย มีคนติดตามกว่า 2 ล้านคน
เคนโด้ตั้งใจจะสื่อสารเป็นโฆษกภาษาอีสาน ใช้ภาษาอีสานนำเสนอนโยบายต่างๆให้เข้าถึงคนอีสาน เพราะเคนโด้เป็นคนหนองคายมีความรักในแผ่นดินอีสาน ‘’ผมอยากเว้านโยบายแบบจ๊วดๆให้คนอีสานฮู้ว่าไผเฮ็ดจริง ทุ่มเทจริง นั่นคือ พ่อตู้ตุ๋ย พีระพันธุ์ หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ เพิ่นเฮ็ดจริง เฮ็ดจัง คนอีสานชีวิตดีขึ้นแน่นอน ทั้งปากท้อง และสวัสดิการต่างๆ ผมสิเว้าให้คนอีสาน 20 กว่าล้านคน ได้ฮู้ว่า ของจริงอยู่นี่ รวมไทยสร้างชาติ‘’
เคนโด้มั่นใจการสื่อสารกับคนอีสาน เพราะเขาคือคนที่อ่านรัฐธรรมนูญเป็นภาษาอีสานและเขาทำสำเร็จในการสื่อสารกับคนอีสานมาแล้ว เคนโด้วางแผนเตรียมชุดข้อมูลนโยบายความมั่นคงในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็น ความมั่นคงด้านเกษตร การศึกษา สาธารณสุข สังคม รวมทั้งชายแดน แปลเป็นภาษาอีสานแบบตรงไปตรงมา และเป็นครั้งแรกที่จะมีโฆษกอีสานเกิดขึ้นในวงการการเมือง เขาคนนั้นคือ เคนโด้ เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร
หลังจากนี้ ประชาชนจะเห็นบทบาทของเคนโด้ ในฐานะ รองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่สื่อสารข้อมูลจริง อย่างตรงไปตรงมา น้ำเสียงดัง หนักแน่นในแบบที่คุ้นเคย ‘’ผมยังคงบุคลิกดุดันตรงไปตรงมา และฟังครั้งเดียวต้องเข้าใจ เพราะการสื่อสารควรสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และผมจะทำหน้าที่ตรงนี้ครับ‘’