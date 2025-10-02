(คลิป)“แม่ทัพกุ้ง”เผยแม้เกษียณแต่ยังทำงานให้กองทัพบกเหมือนเดิม ย้ำไม่มีปัญหาถึงแม้เปลี่ยนตัวแม่ทัพ

นครราชสีมา – “แม่ทัพกุ้ง”เผยหลังเกษียณแล้วก็รู้สึกเหมือนกับไม่ได้ไปไหนเพราะว่าอยู่เป็นที่ปรึกษาให้กับแม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่ ขอบคุณน้องๆทหารที่ประจำอยู่แนวชายแดนไทย - กัมพูชา ส่วนการเปลี่ยนแม่ทัพไม่มีปัญหาใดใดเหมือนที่หลายคนกังวล
วันนี้( 2 ต.ค.) ที่ บริเวณด้านหน้าสโมสรร่วมเริงไชย กองทัพภาคที่ 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา กองทัพภาคที่ 2 ได้จัดพิธีส่งมอบธงและหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 2 จากพลโทบุญสิน พาดกลาง ส่งต่อไปยังพลโทวีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่ โดยในพิธีการมีการส่งมอบธงกองทัพภาคที่ 2 และการเดินสวนสนามจากผู้นำหน่วยภายใต้สังกัดกองทัพภาคที่ 2 ภายหลังทางพลโทบุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้ข่าว ซึ่งพอให้สัมภาษณ์เสร็จทางพลโทบุญสินฯ ได้ขึ้นรถกลับในระหว่างนั้นทางพลโทบุญสินนั้นก็ได้โบกมือทักทายพร้อมกับทำสัญลักษณ์มือให้กับผู้สื่อข่าวอีกด้วย
โดยพลโทบุญสิน กล่าวว่า หลังจากเกษียณแล้วก็รู้สึกปกติ เหมือนกับไม่ได้ไปไหนเพราะว่าอยู่เป็นที่ปรึกษาให้กับแม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่และยังอยู่กับน้องๆเหมือนเดิม และอยากขอบคุณน้องๆทหารที่ประจำอยู่ที่แนวชายแดนในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 โดยเฉพาะตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ก็ขอให้ตั้งใจถึงแม้จะไม่ได้มาร่วมพิธีในครั้งนี้ รวมไปถึงผู้บังคับบัญชาหน่วยหลายหน่วยก็ไม่ได้มาร่วม เพราะต้องเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติมาก่อนและขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั้งหน้าที่ตามแนวชายแดนและหน้าที่ปกติ
นอกจากนี้ทางพลโทบุญสิน ยังได้กล่าวขอบคุณประชาชนชาวอีสานด้วยภาษาอีสานว่า ขอบคุณพี่น้องทางอีสานทั้ง 20 จังหวัดที่คอยให้กำลังใจ ตัวผมก็คนอีสานและอยู่กับพี่น้องชาวอีสานมาโดยตลอดรวมไปถึงพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ ถึงแม้ตัวผมจะเกษียณไปแล้วก็ยังเหมือนเดิมยังสามารถประสานงานมาได้เหมือนเดิมก็จะคอยช่วยเหลือประเทศชาติในส่วนที่สามารถช่วยเหลือได้ จากนี้ไปถ้ามีโอกาสก็จะพยายามลงไปเยี่ยมเยือนทุกภาคของไทยเพื่อที่จะให้รู้ตัวผมยังอยู่ไม่ได้ไปไหนและยังอยู่ในกองทัพเหมือนเดิมในฐานะที่ปรึกษา
สำหรับการลงพื้นที่หลังจากนี้ยังไม่ได้วางแผนว่าจะไปไหนอย่างไร แต่อีกไม่นานก็จะทราบ ส่วนการลงพื้นที่ไปแนวหน้านั้นก็จะเหลือแค่ลุงอดีตแม่ทัพและสามารถไปเยี่ยมน้องๆได้เหมือนเดิม ส่วนกิจกรรมการวิ่งเทลที่ภูมะเขือนั้นเราก็เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นโดยเฉพาะหน้าหนาวปีนี้ก็อยากจะไปวิ่งเพราะอยากให้พี่น้องคนไทยได้ขึ้นไปชมธงชาติไทยที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดูสถานการณ์ชายแดนต่อไป
สำหรับกระแสข่าวหลายคนกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแม่ทัพนั้น ตนยังเชื่อมั่นว่าไม่มีปัญหาอะไรกำลังพลทุกคนพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองถึงแม้จะเปลี่ยนแม่ทัพ แต่น้องๆที่ประจำอยู่แนวหน้ายังอยู่และจะไม่ส่งผลกระทบใดต่อการเปลี่ยนตัวแม่ทัพ พลโทบุญสินฯ กล่าว.